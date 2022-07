FOTOS: Sofía Vergara celebra su cumpleaños 50 con escotazo y presumiendo sus curvas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Sofía Vergara cumple 50 años, siendo una de las estrellas latinas más icónicas de la actualidad debido a su participación en la serie cómica ‘Modern Family’, que la llevó a ser una de las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense. según la revista Forbes.

Vergara empezó su carrera en el espectáculo debido a una casualidad, pues mientras caminaba en una playa en Barranquilla, Mario Mittroti, un cazatalentos, le preguntó si le podía tomar una con su cámara instantánea. La actriz, quien tenía 17 años en ese momento, estudiaba odontología en ese momento.

Más adelante, Mitrotti la contacto para que apareciera en un comercial de Pepsi, que fue todo un éxito en Latinoamérica. “He dirigido dos mil comerciales y este es el comercial más exitoso”, le dijo el hombre al medio “Al Rojo Vivo”.

En los 90, la celebridad se mudó a los Estados Unidos y obtuvo su primer trabajo en el programa ‘Fuera de serie’, de Univisión. Sin embargo, no fue sencillo en ese momento, pues no estuvo trabajando constantemente y no recibía demasiado dinero, y en ese momento ya estaba criando a su hijo.

Según la revista Forbes, la carrera de Vergara despegó cuando se asoció con el gerente de talentos Luis Balaguer. Ambos lanzaron en conjunto un calendario de Sofía Vergara en bikini, el cual vendió cerca de un millón de copias. Luego, crearon juntos Latin World Entertainment en 1994, la cual “se ha vuelto una potencia mediática que maneja licenciamientos, producciones de marketing y desarrollo”.

Pero su reconocimiento a nivel global no fue hasta que consiguió el papel de Gloria Delgado en la comedia “Modern Family”, la cual fue transmitida desde 2009 hasta 2020. Su trabajo en la serie hizo que fuese nominada a cuatro Premios Globo de Oro, cuatro Premios Primetime Emmy y a once Premios del Sindicato de Actores. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

En 2011, Sofía Vergara también se asoció con la cadena de tiendas Kmart, en la que lanzó siete colecciones de su línea de ropa cada año hasta el 2015. Luego de este contrato, la actriz se vinculó con marcas como Shark Ninja y la cadena de muebles Rooms To Go. También, tiene una línea de ‘jeans’ en la cadena de tiendas Walmart “ha vendido suficientes ‘jeans’ para construir una torre cuatro veces más alta que la torre Eiffel”.

Sin embargo, la televisión y las asociaciones no han sido los únicos sitios en los que ha tenido éxito la colombiana pues también ha participado en películas como ‘Un amante para tres’ (‘Chasing Papi’), ‘Cuatro Hermanos’ (‘Four Brothers’) y ‘Tyler Perry’s Meet the Browns’. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Actualmente, está terminando la producción de una serie de Netflix -que ella misma produce- sobre Griselda Blanco. En el 2015, se casó con el también actor Joe Manganiello.

