Yanet García, “La Chica del Clima”, modela de espaldas a la cámara minúscula lencería de hilos color piel

Como toda una experta en llamar la atención dentro de las redes sociales, Yanet García reapareció posando con un diminuto conjunto de lencería con el que expuso la parte de su cuerpo que más llama la atención: su torneada retaguardia.

La modelo mexicana conocida como “La Chica del Clima” volvió a demostrar por qué es una de las celebridades favoritas en Instagram, red social en la que cuenta con cerca de 15 millones de seguidores y cuya cifra está decidida a seguir aumentando con ayuda de las arriesgadas imágenes que continuamente comparte.

Y es que, tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, la expresentadora del programa ‘Hoy’ de Televisa dejó muy poco a la imaginación de sus más exigentes admiradores, ante quienes modeló un conjunto de lencería de hilos color piel.

En esta ocasión, la modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, dejó ver su curvilínea silueta detrás de una cortina que recorrió para sorprender a más de 250 mil usuarios que calificaron la breve grabación con un corazón rojo y otro importante número de admiradores que le hicieron llegar un mensaje de admiración.

Este mismo perfil social se ha caracterizado por convertirse en un verdadero desfile de prendas íntimas en las que Yanet García llama la atención pos lucir sus famosos glúteos, los cuales son el resultado de sus exigentes rutinas de ejercicios, así como un estilo de vida saludable que ha llevado desde muy temprana edad y que no se cansa de promover a través de las redes sociales.

Ejemplo de ello fue la ocasión en la que compartió una reveladora postal en la que apareció modelando diminutas prendas color dorado que se convirtió en una de las más agradecidas por sus admiradores, quienes la reconocieron con cerca de 600 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Postal que fue acompañada con otra grabación de unos cuantos segundos de duración, pero que nuevamente expuso su exuberante silueta mientras deja ver un poco de lo que se vive durante las ardientes sesiones fotográficas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Además de presumir ante la cámara su espectacular sonrisa con la que ha llegado a conquistar el corazón de millones de fanáticos en esta y otras plataformas virtuales como la página de OnlyFans, en la que se ha logrado posicionar como una de las favoritas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

