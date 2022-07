Conoce la casa con la que se quedaría Carlos Calderón tras separarse de Vanessa Lyon

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presentador mexicano Carlos Calderón, quien forma parte del equipo de ‘Despierta América’, está pasando por momentos muy complicados en el plano personal, al darse a conocer documentos que muestran que se estaría separando de Vanessa Lyon, con quien tiene un hijo, por violencia doméstica.

De acuerdo a información de ‘Chisme No Like’, que fue el medio que dio a conocer la noticia, Vanessa tendría pensado volver a Los Ángeles tras su fallida historia de amor, mientras que el nacido en Tlatelolco se quedaría con la casa que compartían en Miami.

Por medio de diversos videos y fotografías, el también arquitecto nos ha permitido conocer algunos rincones de su hogar en la Ciudad del Sol.

Recibidor

Tras cruzar la puerta de acceso hay un recibidor equipado como un banco alargado de madera tejido en paja, distintas plantas y la recreación del cassette de ‘Let’s Dance’ de David Bowie.

Cocina

Su cocina está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Comedor

Su comedor, que se conecta con la cocina y con la sala, está conformado por una mesa cuadrada de color blanco con espacio para cuatro sillas, así como por una lámpara de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Sala

Su sala está compuesta por un sofá modular de color gris, por una mesa de madera con toque antiguo, así como por una alfombra deslavada. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Recámara

Su recámara cuenta con una cama grande con ropa de cama de tono gris y con cabecera gris, con una muy cómoda sala de estar, con una televisión empotrada a la pared, entre otros muebles. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Recámara de su hijo

El dormitorio de León fue decorado por el propio presentador, quien decidió pintarlo de verde y dotarlo de muebles de color madera, como su cuna, su cambiador, su cómoda, su juguetero, sus repisas, entre otros espacios. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

La habitación del miembro más pequeño de la familia es completada por algunas plantas y por una cómoda sala de estar de tonto gris. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Jardín

Su jardín cuenta con una terraza con diversos muebles de exterior, así como con una piscina con su respectiva área de spa, con una palpa, entre otras amenidades. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Sigue leyendo:

Así es el Hotel Lombardy, el alojamiento donde se hospeda López Obrador en Washington

Así es FCI Butner Medium II, la prisión donde trasladaron a Raphy Pina, esposo de Natti Natasha

Así es la mansión texana en la que Elon Musk ‘viviría’ con los gemelitos que tuvo en secreto

Christian Nodal se olvida de Belinda y ya está buscando casa en Argentina para vivir con Cazzu