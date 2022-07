Recorre el apartamento de Monse Medina, quien ofreció ser el vientre en alquiler para Jomari Goyso

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La presentadora hondureña Monse Medina dio la nota hace unos días después de que le ofreciera su vientre en alquiler al español Jomari Goyso, al asegurar que se le notaban sus deseos de convertirse en padre, por lo que ella estaba más que dispuesta a ayudarlo a cumplir ese sueño.

En caso de que el crítico de moda acepte su propuesta, la también locutora pasaría su embarazo en el lindo apartamento que comparte con su perrito y que ella misma nos ha presumido a través de las fotografías y videos publicados en sus redes sociales.

Cocina

Su cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de tono blanco y gris, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Monse Medina (@monsemedinaradio)

Comedor

Su comedor está dotado de una mesa de madera con sillas de tono gris, de un pequeño bar y de un espejo circular. View this post on Instagram A post shared by Monse Medina (@monsemedinaradio)

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la cocina, está conformada por una sala modular de tono gris, por uno más individual de color rosa, por un taburete azul, por una lámpara de piso, por un ventilador de techo, por una pantalla de televisión, así como por diversos cuadros en blanco y negro. View this post on Instagram A post shared by Monse Medina (@monsemedinaradio)

Aunque las paredes de su habitación son blancas, Monse les dio un toque único colocando un par de macetas con una enredadera. View this post on Instagram A post shared by Monse Medina (@monsemedinaradio)

Recámara

Tal y como sucede con su sala, la colaboradora de la sección ‘Sin Rollo’ de ‘Despierta América’ decoró las paredes de su recámara con algo de naturaleza. En este caso eligió una hojas de tono dorado. View this post on Instagram A post shared by Monse Medina (@monsemedinaradio)

Su dormitorio es completado por una cama grande con ropa de cama y cabecera de tono gris, por una mesa de noche de color rosa, por un ventilador de techo, por un banco de madera, por una televisión empotrada a la pared y por el infaltable espejo de cuerpo completo. View this post on Instagram A post shared by Monse Medina (@monsemedinaradio)

Balcón

Su apartamento cuenta con una balcón desde donde tiene espectaculares vistas de la ciudad. View this post on Instagram A post shared by Monse Medina (@monsemedinaradio)

