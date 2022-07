Britney Spears sorprende a sus fans con fotos submarinas que la muestran nadando desnuda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Siempre polémica, Britney Spears ha subido la temperatura con su más reciente publicación de Instagram. Se trata de dos fotos submarinas en las que aparece nadando desnuda, y que hasta el momento han obtenido más de 411,000 likes en esa red social. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje “¡Sigue nadando…sigue nadando 🌊🤔💄🙊😳 !!!!”

La cantante de 40 años se ha mostrado muy feliz desde su boda con Sam Asghari (que se llevó a cabo el mes pasado) y publicó un video en el que modela un atuendo compuesto por una blusa floral y pantalones blancos a la cadera; en otro clip Britney aparece moviendo su cuerpo en la playa, usando un minibikini con el que dejó ver su intenso bronceado.

En repetidas ocasiones Britney Spears ha escrito largos textos en su cuenta de Instagram que horas después borra debido a que en ellos expresa su descontento hacia sus familiares. Hace algunos días compartió con sus fans lo que opinaba acerca de los dos documentales sobre su carrera estrenados este año y que en parte contribuyeron al término de su tutela legal. La princesa del pop se refirió a “Framing Britney Spears” y a “Britney vs Spears” como lo más insultante que ha visto en su vida. View this post on Instagram A post shared by Justice for Britney Norway (@freebritneynorway)

