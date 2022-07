Chiquis Rivera habla de su divorcio de Lorenzo Méndez: “… No me arrepiento… Uno aprende”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde que se conoció que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya están divorciados legalmente después de dos años de batallas legales. Ahora la hija de Jenni Rivera ha roto el silencio y ha hablado de cómo se sienta actualmente y cómo está su vida en este momento. Sin embargo dejó muy claro que no se arrepiente para nada el haberse enamorado de el ex vocalista de La Banda el Limón.

“… Eso viene con madurez de decir que no me arrepiento y lo digo en mi disco Abeja Reina. No me arrepiento de haberme enamorado porque uno aprende. Uno tiene que tomar esas experiencias para crecer, para madurar de lo que uno quiere y de lo que no. Ya cerramos ese capítulo en mi vida y me siento muy contenta… muy feliz”, dijo a las cámaras de Despierta América una de las cantantes de regional mexicano más importantes del momento, Chiquis Rivera, sobre su divorcio de Lorenzo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En cuanto a Lorenzo Méndez aún no se ha pronunciado al respecto. Se le ha visto muy unidos a sus hijas y también viajando mucho. Además, se sabe que ya se hizo fotos nuevas, que viene música nueva también. Esto sin mencionar la nueva figura que se gasta el ex de Chiquis Rivera. Después de su participación en el reality de baile “Así se Baila“, el cantante perdió una cantidad considerable de peso. Esto amén de todo el ejercicio que se le va haciendo. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Chiquis Rivera por su parte también cambió radicalmente su figura. La Abeja Reina está mucho más flaca y lo demuestra cada vez que se hace sus masajes anticelulitis. De hecho, presume su figura cada vez que puede. Hace pocos días lo hizo con un enterizo azul de agujeros y sin ropa interior con el paralizó el tráfico en la ciudad de Miami. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Lorenzo Méndez continúa soltero y muy solicitado. Su cuenta de Instagram no para de recibir mensajes de fanáticas que adoran su trabajo y cómo no, su belleza también. Chiquis Rivera por su parte tiene una relación muy estable desde hace más de un año con el fotógrafo y director musical Emilio Sánchez. Ambos andan embarcados en varios proyectos uniendo sus talentos, cosa que han hecho antes y que ha dado muy buenos resultados. Ejemplo de esto es el tema .

Sigue leyendo:

Esteban Loaiza habla de Jenni Rivera y de su nueva vida fuera de la cárcel con Despierta América

Chiquis Rivera para la colita en bikini y brinda en Instagram con su amiga Helen Ochoa

Jenicka Lopez se abre el pantalón e iguala a su hermana Chiquis Rivera en sensualidad

¿Qué pasará con la mansión de Chiquis Rivera tras su divorcio de Lorenzo Méndez?