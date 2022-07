Gregorio Pernía, ‘El Titi’ de ‘Sin Senos No Hay Paraíso’, muestra su sencilla casa en Colombia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor colombiano Gregorio Pernía, de 52 años y quien es famoso por su papel del ‘Titi’ en la novela ‘Sin Senos No Hay Paraíso’, nos ha llevado a conocer, por medio de diversos videos y fotografías, algunos de los rincones de la sencilla finca que posee en la localidad de Bucaramanga, en su país natal.

Pernía, quien dio la nota hace unos días por ser uno de los famosos que buscará conquistar la cocina de Telemundo en ‘Top Chef VIP’, es un amante de estar en contacto con la naturaleza y así lo demuestra con su acogedora casa, en la que sus áreas verdes y sus zonas de cultivo son grandes protagonistas, pues no le interesan los grandes lujos.

“Es importante tener un avión, pero a mí ese tipo de cosas no me gustan. Primero porque no tengo la plata, para qué nos ponemos a inventar. segundo, si la tuviera, yo no me compraría una camioneta lujosa ni nada, porque me da pena conmigo mismo montarme en una camioneta de esas con tanta gente que está pasando hambre”, narró en su momento el afamado histrión.

Entre las frutas, vegetales y especias con los que cuenta en su casa hay tomates, naranjas, mandarinas, aguacates, zapotes, guanábanas, plátanos, perejiles, hierbabuenas y lechugas.

También goza de un gallinero, de un vivero, de un corral para sus conejos, de juegos infantiles, de cancha de futbol, entre otros espacios. View this post on Instagram A post shared by Gregoriopernia1 (@gregoriopernia)

Aunque la belleza de su hogar está en los exteriores, Gregorio Pernía también nos ha llevado a conocer los interiores, como sucedió cuando nos mostró su cocina.

Su cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que es utilizada por el actor y por su familia para preparar exquisitas recetas.

Afuera de la cocina cuenta con una área de desayunador bastante espaciosa, la cual destaca por sus mosaicos de color azul, por el cuadro de una ola de mar y por tener sitio más que suficiente para que varias personas se puedan sentar a desayunar al mismo tiempo. View this post on Instagram A post shared by Gregoriopernia1 (@gregoriopernia)

Sigue leyendo:

Cansado de los altos impuestos, Ozzy Osbourne se deshace de su mansión californiana

Recorre el apartamento de Monse Medina, quien ofreció ser el vientre en alquiler para Jomari Goyso

Conoce la casa con la que se quedaría Carlos Calderón tras separarse de Vanessa Lyon

Así es el Hotel Lombardy, el alojamiento donde se hospeda López Obrador en Washington