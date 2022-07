Horóscopo chino de hoy 13 de julio: las predicciones para cada signo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El conejo de fuego llega como regente del día y trae consigo una excelente energía, propicia para iniciar cualquier actividad de importancia que tengamos pendiente.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Hay algo que sí debes tener en cuenta al momento de saber cuál es tu signo zodiacal y es que, si naciste antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el año solo inicia hasta ese día.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La buena energía sigue acompañando a quienes nacieron en los años de la rata. Hoy estarán inspirados para los negocios y las ideas llegarán de forma fácil. Además, sus superiores y clientes apreciarán sus conceptos y empezarán a tenerlos más en cuenta, lo que les incrementará su status.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El buey empieza a sentir su energía más estable y esto les permitirá tener un día tranquilo. Para aumentar su sensación de bienestar, el conejo le sugiere que se apoye en las mujeres cercanas y les pida consejo, o, incluso, sin pedirlo, escuchen lo que ellas tienen para decirles, pues les ayudará a resolver algunos pendientes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Sintiéndose más calmado después del exceso de energía que le trajo la regencia, el tigre podrá aprovechar el día para revisar sus finanzas. Actualicen su presupuesto y busquen un método que les permita controlar sus gastos y ahorrar algo de dinero. En las próximas semanas se les puede presentar una buena oportunidad de inversión y es mejor que tengan con qué respaldarla.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Al regente del día se le presentarán opciones de cambio. Sin importar cuál es el ofrecimiento, acéptenlo de inmediato, pues si bien, no siempre es fácil salir de la zona de confort, en este caso, todo será para mejorarles la vida. Lo importante es que no titubeen, pues la oportunidad se irá y no volverá.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El dragón no puede esperar a que todo le “caiga del cielo”. A veces, los regidos por este mítico animal se estancan, ya que se dedican a esperar a que alguien más haga algo por ellos. El conejo les sugiere que salgan a buscar las oportunidades, hay muchas esperándolos, pero el universo solo premia a aquellos con una actitud ganadora.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente hoy podrán materializar sus proyectos. Sin embargo, el conejo les pone una condición para que la energía del día los favorezca, y esto es, que caminen al mismo ritmo de la vida. Las serpientes dudan mucho antes de dar el primer paso, y hoy, la duda o la postergación son severamente castigadas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

No es un día para que el caballo ande husmeando donde no lo han llamado. Involucrarse en problemas ajenos, así sea con la buena intención de querer ayudar, podría traerle muchos problemas a los regidos por el caballo. Mejor dedíquense a sus asuntos y actúen solo, si les piden directamente su ayuda.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La energía del día es perfecta para que quienes nacieron en los años de la cabra hagan alguna inversión importante. Su intuición estará alineada con sus propósitos y les mostrará el camino para acrecentar su patrimonio. Las horas de la mañana son las más indicadas para ponerse manos a la obra.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Libre de los “zarpazos” del tigre, el mono está listo para brillar. Su trabajo es apreciado por los demás y este día llegarán propuestas de nuevos empleos o contratos. Lo que sí les recomienda el conejo es que no escojan pensando en el bolsillo, sino que lo hagan analizando qué les apasiona más, pues no vale la pena ganar más dinero si no se es feliz.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con el conejo en su contra, el gallo solo puede dedicarse a la rutina normal. Su estado de ánimo no estará en el mejor momento y esto afectará profundamente la capacidad de discernimiento. Por esto, es importante que el gallo no tome decisiones serias este día ni tampoco inicie ningún proyecto.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Hoy las estrellas no ayudarán a las relaciones de pareja de los regidos por el perro. Las discusiones estarán a la orden del día e, incluso, se podrían presentar rompimientos derivados de alguna infidelidad que hoy sale a la luz. Procuren ser tolerantes y pacientes para no iniciar disputas innecesarias.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Otro día con muchas posibilidades de éxito para quienes nacieron en los años del cerdo. Eso sí, el perfil bajo y el silencio son las mejores herramientas para que puedan lograr sus objetivos. No comenten sus proyectos con nadie ni actúen con la intención de figurar, pues esto ocasionará que sus sueños se vayan al traste.