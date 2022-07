Usando un microbikini Alicia Machado presume su cuerpo bronceado al descansar en un camastro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada día y puntualmente Alicia Machado sale a tomar el sol y aprovecha para compartir con sus fans una selfie; así lo dejó ver una vez más a través de sus historias de Instagram, luciendo un perfecto bronceado mientras descansaba en un camastro, usando un microbikini estampado. Ella extraña mucho las rutinas de ejercicio que le indica su entrenador Orlando Monterrosa, por lo que en su post escribió “me urge entrenar”.

Poco después la bella actriz venezolana se grabó al caminar junto a la piscina, luciendo su figura y acomodando un poco su bikini mientras posaba como toda una modelo. Ella complementó su publicación con el texto “Se acabo este día! Disfrutando del verano y las horas libres! El Sol ☀️ me da vida! Que tengan una tarde maravillosa mis amores!”

Alicia disfruta mucho formar parte del equipo de comentaristas en los especiales de fin de semana de “La casa de los famosos”, donde se expone lo más sobresaliente en ese reality show. Y a bordo de un auto ella posó muy sexy, además de escribir otro de sus mensajes llenos de empoderamiento: “Sin riesgos no existen victorias! Avanzando sin pedirle permiso a nadie de la mano ✍🏻 De Dios y de mis virtudes, agradecida 🤩 y enfocada ! Los amo 😘💋”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial) View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

