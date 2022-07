Fernando Colunga responde a los rumores de su sexualidad y por qué no habla de su vida privada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque Fernando Colunga es uno de los actores más emblemáticos de las telenovelas mexicanas por su trabajo en María, la del barrio, La Usurpadora y muchas otras producciones, parece que muchos medios están más interesados en saber sobre su vida privada, de la cual el actor no quiere hablar.

Para Colunga no es usual hablar sobre sus noviazgos o sobre la razón por que no se ha casado en mucho tiempo, por lo que algunos fanáticos incluso se han preguntado si el galán de melodramas no es heterosexual, algo de lo que el intérprete no ha hablado abiertamente.

En una entrevista con el programa “Un nuevo día”, el actor habló indirectamente sobre su sexualidad, hablando sobre por qué ha mantenido en secreto este tipo de detalles de esta parte de su vida: “A mí me gusta el compromiso, y el que yo tenga un compromiso, el que yo forme un compromiso con alguien, a veces a lo mejor, todo el mundo espera que aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo (el matrimonio)”.

Colunga siguió hablando sobre el tema criticando como los medios de comunicación buscan normalmente llenarse los bolsillos de dinero, hablando sobre los noviazgos y matrimonios del mundo del entretenimiento, un hecho con el que aseguró no estar de acuerdo. Aseguró que esta es la razón por la que separa su vida profesional de la sentimental y privada.

“Me dijeron ‘queremos las exclusivas de tu vida privada’… Dije ‘no, pero si quieren hablar de mi trabajo con mucho gusto’”, dijo el actor, cerrando el tema sobre su decisión de hablar o no sobre sus relaciones.

Estos comentarios hicieron que muchos internautas hablaran al respecto, tanto así que el actor se volvio tendencia en México en redes sociales, pues algunos dicen que deben hablar de su sexualidad y sus relaciones abiertamente, mientras otros defienden su postura. View this post on Instagram A post shared by Fernando Colunga (@ferfercolunga)

“Si Fernando quiere o no decir si es gay, hetero, bisexual o lo que sea es muy su problema”. “Justo por reacciones como esas es que muchos artistas que si son LGBT+ no hablan de ello”. “Si él es o no es a nosotros debe valernos, lo que importa es lo que hace en la pantalla chica como desde hace más de dos décadas en Televisa”. “Yo creo que no es gay pero se entiende que no quiera tampoco hablar de sus novias porque todos hacen un circo de lo que sea que tenga que ver con él”, fueron algunos de ellos.

