Georgina Rodríguez sufre tremendo ‘desplante’ por parte de la hermana de Cristiano Ronaldo

La socialité Georgina Rodríguez vuelve a acaparar los titulares internacionales, aunque en esta ocasión no es gracias a uno de sus despampanantes modelitos de diseñador, sino por el tremendo desplante que sufrió por parte de la familia de su esposo, Cristian Ronaldo.

Si bien desde hace unos meses todo apuntaba a que la relación entre la influencer y la familia del astro del balompié iba viento en popa, eso está muy lejos de la realidad.

Y es que el periodista Adriano Silva informó que en esta ocasión la hermana de Cristiano Ronaldo, Elma, envió una indirecta (muy directa) a Georgina Rodríguez al no invitarla al evento ‘Madeira Fashion Designers’, mismo que organiza año con año en el archipiélago portugués.

No obstante la cosa no acabó allí, pues además de no ser requerida en el evento, su cuñada eligió como madrina a la presentadora y dj portuguesa, Merche Romero, quien es nada más y nada menos que la primera novia de Cristiano.

En las fotografías que comenzaron a rondar por internet se aprecia a Elma y Dolores, la madre del futbolista, de lo más felices por haberse reencontrado con Merche.

Como era de esperarse, esta noticia no fue del agrado de Georgina Rodríguez, ni mucho menos del ex jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. De acuerdo con la información de Adriano Silva, la pareja considera las acciones de la familia Aveiro “como un golpe bajo más”.

