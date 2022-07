Tiene 2 mujeres embarazadas de él, pero Nick Cannon aún quiere reconquistar a Mariah Carey

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los artistas más completo que existe es Nick Cannon. Además de producir, dirigir y rapear parece que también le gusta tener muchos hijos. El ex de Mariah Carey y padre de sus gemelos tiene actualmente dos mujeres embarazadas de él al mismo tiempo. Aún así, no pierde la esperanza de poder reconquistar la ex de Tommy Mottola, Mariah Carey.

En la actualidad Nick Cannon está esperando su octavo y noveno bebé con dos mujeres distintas: Abby De La Rosa, la madre de sus gemelos de un año, y la modelo Brie Tiesi, con quien dará la bienvenida a su primer hijo en común en 2023. En total, el presentador y rapero tiene siete hijos: cuatro de ellos nacieron a lo largo de 2021 y desgraciadamente su séptimo retoño, fruto de su relación con Alyssa Scott, falleció en junio de ese mismo año debido a un cáncer cerebral muy agresivo. De todas las mujeres y madres de sus hijos, el representante de hip hop quisiera volver con la ex de Luis Miguel, Mariah Carey. View this post on Instagram A post shared by PerezHilton.com (@perezhilton)

A pesar de que ha tenido un sinfín de parejas desde que se divorció de Mariah Carey, en la mente de Nick Cannon ella sigue siendo la única para él, así que siempre deja abierta la puerta a una posible reconciliación con la madre de sus dos hijos mayores: los gemelos Monroe y Moroccan. View this post on Instagram A post shared by NICK CANNON (@nickcannon)

“Por supuesto”, ha asegurado sin pensárselo dos veces en el programa ‘The Hot Tee Talk Show‘. “La respeto mucho, pero esa es mi gran fantasía. Es alguien a quien siempre querré. Nunca más viviré un amor como el que tuve con Mariah Carey. Si se presentara la oportunidad… si las cosas pudieran volver a ser como eran antes, ni me lo pensaría. Siempre será mi chica”, ha añadido citando una de las canciones más famosas de su ex: ‘Always Be My Baby’. Activar subtítulos en español.

Nick Cannon siempre se ha considerado un romántico empedernido, pero no cree en “líneas de tiempo” convencionales en su vida sentimental y prefiere que las “semillas” de romance florezcan allá donde caen, lo cual explicaría su amplia prole. Sin embargo, también sabe que lo que vivió con Mariah Carey fue un auténtico cuento de hadas y no querría estropear los recuerdos que atesora de aquella época con una segunda parte que no estuviera a la altura de la original. En cualquier caso, a día de hoy resultaría algo difícil que se reconciliaran porque ella mantiene un discreto romance con su antiguo bailarín Bryan Tanaka desde 2016. View this post on Instagram A post shared by Dana 👩🏾 (@thadanadot)

