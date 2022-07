Conoce la casa de Mauricio Islas, el actor que quiere conquistar ‘Top Chef VIP’ con su sazón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor mexicano Mauricio Islas, de 48 años, ya está más que listo para sumarse a los famosos que buscarán conquistar a los televidentes con su sazón en ‘Top Chef VIP’, el nuevo reality show de Telemundo.

Mientras eso sucede, el galán de las telenovelas aprovecha el tiempo para pasarlo en compañía de sus hijos, Emiliano y Frida; así como de Paloma Quezada, su pareja, en la muy elegante casa que comparten.

Vestíbulo

Su vestíbulo está conformado por un mueble de tono rojo y por un espejo de cuerpo completo con marco dorado.

Cocina

Su cocina, en la que seguramente pasará más tiempo de lo habitual para perfeccionar su sazón, está equipada con alacenas de color gris y chocolate, así como con electrodomésticos de acero inoxidable. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

La habitación es completada por una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

Sala

Su sala, que es la habitación que más ha presumido, llama la atención por su decoración dorada, pero también por sus muebles antiguos, por su mesa de centro, por su alfombra y por sus sofás en tono rojo y gris. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

Sala de televisión

La sala de televisión está compuesta por sofás y una alfombra de tono gris, por un mueble de tono chocolate, por una pantalla de televisión y por un pintoresco cuadro. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

Oficina

Su oficina, tal y como sucede con el resto de su casa, cuenta con muebles y hasta aparatos que nos remontan a otra época. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

La habitación está comprendida, principalmente, por sillones, muebles y repisas de tono chocolate. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

Recámara principal

La recámara principal cuenta con una cama grande con cabecera de tono chocolate, así como con una bandera del Reino Unido colgada en la pared. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

Además de llamar la atención por sus muebles, la habitación también lo hace por la combinación que usó Mauricio para pintar las paredes, pues mientras la mayoría del cuarto es de color azul, en su zona de cabecera se decantó por un papel tapiz que combina tonos grises y dorados. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

Recámara secundaria

La recámara secundaria, que es ocupada por sus dos pequeños hijos, está dotada de una cama grande con cabecera de tono gris y de un colorido cuadro. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

