Alan Tacher muestra en divertidos videos la linda casa que comparte con su esposa e hijos

El presentador mexicano Alan Tacher, de 51 años y quien desde hace mucho tiempo encontró en el estado de Florida su hogar, nos ha llevado a conocer, por medio de sus redes sociales, los rincones más íntimos de su linda residencia.

En sus materiales, el esposo de Cristi Bernal nos ha mostrado lo bien que la pasa en compañía de Michelle y de Liam, sus hijos menores, quienes lo ayudan a sacar el niño que lleva dentro.

A continuación te damos un repaso por su muy divertida casa:

Cocina

Su cocina que es bastante amplia y elegante, está equipada con alacenas vintage, con electrodomésticos de alta gama, con una isla central, con una televisión, así como con una mesa de antecomedor que combina bancas y taburetes.

Comedor

Su comedor, localizado justo a un costado de la sala, esta conformado por una mesa de tono marrón con ocho sillas de color hueso.

Sala principal

La sala principal está compuesta por un sofá modular de tono hueso, por una mesa de centro de color blanco, por una linda alfombra y por una chimenea que no solo les sirve para darles calor durante el invierno, sino que también como repisa para sus fotografías familiares. View this post on Instagram A post shared by Alan Tacher (@alantacher)

Sala de televisión

Su sala de televisión nos la presumió hace unos días. Nos permitió contemplar que consta de sofás grises, de mesas laterales y de centro de vidrio, de una pintura en tonos pastel, además de una televisión colocada sobre un mueble de madera. View this post on Instagram A post shared by Alan Tacher (@alantacher)

Sala de juegos

Aunque algunos de sus hijos ya se graduaron de la universidad, otros aún están muy pequeños, por lo que Alan cuenta en casa con una divertida sala de juegos, en la que Liam y Michelle pasan horas de mucha diversión. View this post on Instagram A post shared by Alan Tacher (@alantacher)

Jardín

Tal y como sucede con el resto de la morada, el jardín cuenta con elementos que le dan gran elegancia, como sus vigas de madera, su césped artificial, su muro verde y hasta sus espejos, en forma de óvalo, con marco dorado.

La piscina, con su respectiva zona de spa, tampoco podía faltar, así como una palapa para organizar unas más que deliciosas barbacoas con la familia o amigos más cercanos. View this post on Instagram A post shared by Alan Tacher (@alantacher)

