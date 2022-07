Horóscopo chino de hoy 16 de julio: las predicciones para cada signo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este día estará regido por el caballo de metal, cuya energía nos aconseja a no iniciar ninguna actividad importante y, si es posible, quedarnos en casa.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Hay algo adicional que debes tener en cuenta al momento de buscar cuál es tu signo zodiacal y es que, si naciste antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior. La razón de esto radica en que para la astrología china el año solo inicia cuando empieza el año solar y esto sucede justo el 4 de febrero.

Entonces, si por ejemplo naciste el 22 de enero de 1983, tu signo zodiacal será el perro y no el cerdo, que fue el regente de 1983.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El signo menos favorecido durante el día será el de la rata. El caballo, como su antagonista hará que su día sea una montaña rusa. Así que, lo mejor que pueden hacer los regidos por la rata será tener su rutina normal de los sábados y, si es posible, quedarse en casa.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Algunas dificultades se le pueden presentar al buey este día, especialmente en temas académicos o laborales. Si bien no es nada grave y pueden ser resueltas de forma fácil y rápida, si el buey no asume su responsabilidad, ni se ocupa en solucionarlas de inmediato, se pueden convertir en problemas graves para él, e incluso, su equipo de trabajo o de estudio.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Quienes nacieron en los años del tigre deberán enfrentarse a discusiones con su pareja. Es importante que no permitan el distanciamiento entre ustedes y su pareja y, además, eviten que terceros opinen sobre la situación. Prefieran el diálogo y no “huyan” o entren en un mutismo total, pues hoy, el silencio no será su aliado.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Si el conejo quiere lograr algo, deberá actuar confiado y con calma. Sin importar cuál vaya a ser la petición o solicitud que presenten hoy, no presionen, no duden y tampoco pierdan la paciencia, pues esto solo alejará a quien ustedes necesitan. Lleven una ramita de romero con ustedes, los protegerá y les dará confianza en ustedes mismos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El caballo les recomienda a los dragones que se fijen muy bien a quien le confían sus secretos. Este es un día en que pueden resultar traicionados, heridos e incluso, involucrados en algún problema. Por esto, si deben hablar con alguien fíjense muy bien que sea una persona de su entera confianza.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Arropadas aún por la buena energía de ayer, las serpientes pueden aprovechar el día para ponerse al día en su trabajo. Eso sí, háganlo con bajo perfil y, por hoy, eviten delegar o conformar grupos de trabajo. Dedíquense a lo que esté solo bajo su responsabilidad, pues los equipos hoy no están favorecidos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día podrá aprovechar su propia energía para reforzar sus vínculos familiares y de amistad. Visiten o llamen a su familia y amigos. Retomen vínculos con antiguas amistades o acepten la invitación a salir que les hicieron. Rodearse de personas a quienes aprecia le permitirá al caballo recordar qué es lo importante de la vida y, de paso, recibir buenos consejos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Un día para planear y tener varias opciones. A la cabra se le avecina cambios en su vida, por esta razón es importante que esté preparada para cualquier situación que se le presente, especialmente en temas laborales y comerciales. El caballo les recomienda a las ovejas que, en temas de trabajo y dinero, no tengan todo en una misma canasta.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con todo lo que tuvo que hacer el mono el día de ayer, hoy se siente extenuado. Aprovechen la energía de cierre del día y descansen, definitivamente se lo merecen. Incluso, si es posible, den un paseo corto o estén en contacto con la naturaleza. Cambiar de ambiente les permitirá aquietar su mente que ha estado tan revolucionada los últimos días.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Las defensas de los gallos pueden estar bajas durante el día. Esto, lógicamente, los puede hacer propensos a contagiarse de alguna enfermedad. Así que no está de más extremar medidas de protección. El caballo les sugiere que hoy ingieran jengibre, lo que además les ayudará con su chakra raíz.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Algunos gastos inesperados se le pueden presentar a los perros durante el día. Si fueron juiciosos e iniciaron el ahorro que hace unos días le recomendó su horóscopo chino no tendrán de qué preocuparse. Si aún no empiezan su alcancía es hora de hacerlo. Cuiden sus tarjetas de crédito y eviten las transacciones por internet.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El caballo le recomienda a los regidos por el cerdo que eviten cualquier alianza este día. Las estrellas hoy no favorecen ningún tipo de reunión o sociedad y el cerdo podría salir timado. También es importante que no le comenten a nadie sobre los proyectos en los que están trabajando, pues la envidia podría hacer que no salgan adelante.