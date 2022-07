Migbelis Castellanos doble felicidad: Conducirá el pre-show de ‘Premios Juventud’ y estrena amor

Exclusiva

Doble felicidad para Migbelis Castellanos, además de hacer cápsulas especiales para ViX sobre el evento musical, conducirá el pre-show, que por primera vez se verá solo de manera digital, de ‘Premios Juventud’ 2022, que se realizarán este jueves 21 de julio desde el Coliseo de Puerto Rico. Y como si esto no fuera poco, estrena novio.

Recién llegada de sus vacaciones por Europa, en donde en 15 días recorrió Grecia y parte de Italia junto a su amiga Luly Valls, entrevistamos en exclusiva a Migbelis, a quien solemos ver de lunes a viernes en UniMás como parte del talento de ‘Enamorándonos’. La presentadora venezolana nos habló de su felicidad por cumplir el sueño de ser host de unos premios con los cuales se siente identificada.

También nos confesó, en exclusiva, que en su viaje conoció al amor, y aunque no nos quiso dar mayores detalles, volvió a reincidir en el país de las raíces de dos de sus ex: Italia. “Yo creo que me gusta pero un italiano ahora de verdad”, no dijo entre risas.

También habló de su crecimiento, su conexión con el público, los momentos en que sintió que se le acababa la paciencia y sus sueños.

-El primer trabajo que te toca después de tus vacaciones por Europa es ‘Premios Juventud’, debutando como host del pre-show…

Migbelis Castellanos: Lo que siempre he estado queriendo hacer con todos los shows… He querido ganarme esa posición de ser la presentadora, la que guíe a nuestra audiencia digital con todo el contenido que se publica en el internet, siempre lo he deseado, así que este proyecto me tiene muy, muy contenta. Planifiqué estas vacaciones, porque salíamos en la temporada de ‘Enamorándonos’, pero fueron estratégicas para que yo llegara a Puerto Rico a trabajar con ‘Premios Juventud’.

-¿Cómo te preparas para cumplir un sueño?

Migbelis Castellanos: La preparación no es cuestión de días, es cuestión de años, y desde el momento que empecé a trabajar en la compañía, me estaba preparando todos los días, con todas las oportunidades uno va aprendiendo y va creciendo. Sin embargo, hay preparaciones que si son específicas, como por ejemplo: cómo me quiero ver, tengo que hacer mi ejercicio, tengo que pensar que cómo me voy a arreglar el cabello…Tengo un equipo específico para eso el cual quiero muchísimo y hemos estado trabajando desde el último mes, y aunque estaba de vacaciones estaba muy pendiente de todos los detalles.

En sí la preparación de contenido se hace desde el día uno cuando se sabe cuáles son las categorías que van a salir, quiénes son los nominados, qué artistas vamos a entrevistar. Hay que estudiarlos muchísimo, y hay que consumir mucho internet para uno saber qué es lo que la gente quiere escuchar de esos artistas que vamos a tener en el evento.

-¿Cuál crees que es la encanto de un pre- show?

Migbelis Castellanos: A la gente le gusta ver el corre corre, las personas ansiosas, ver a los artistas más humanos cuando se están preparando para salir al show. Eso tiene un sabor especial, es algo único, hasta mí, que trabajo en la industria, me gusta ver cómo detrás de la escena todos se ponen nerviosos, todos están haciendo sus rituales, algunos más religiosos que otros, otros más espirituales, eso ese sabor del big show del backstage, es muy importante para poder humanizar a los artistas.

-¿Y cómo tú te preparas antes de estar en un show?

Migbelis Castellanos: Me tengo que levantar siempre ese día e ir a hacer ejercicio, tengo que sudar para sentir que estoy comenzando el día bien. Hacer mi cardio, correr o pesas, luego de ahí ya me tengo que lavar el cabello con hidratante, todas estas cosas en preparación para que el cabello se vea bonito. Me gusta no comer durante la mañana, porque siento que después me puede caer mal por los nervios que uno tiene en el estómago, así que me la paso todo el día con cafecito hasta el momento que termine de trabajar, y ahí es cuando me siento a comer buen banquete.

-Como bien dice te fuiste preparando durante años, desde que entraste a Univision, tienes muchos sueños por cumplir y otros cumplidos, ¿crees que vas por el camino correcto?

Migbelis Castellanos: Definitivamente, más bien creo que he sido de los talentos más bendecido de esta compañía, que ha crecido en tan poco tiempo, que ha demostrado en tan poco tiempo que podemos presentar la marca. Que soy exactamente la representación de una audiencia que faltaba en esta industria, les doy mucho, mucho entretenimiento, mucha diversión a la gente en cada proyecto que me dan, porque me lo disfruto muchísimo… Yo estoy feliz, en estos casi 4 años que tengo con Univision poder decir que he tenido oportunidades de oro, que me las he ganado, que me las he sudado, que he tenido paciencia para eso, porque la clave número uno en esta industria es tener paciencia, respirar profundamente y tener paciencia, entonces vamos por el camino correcto.

-¿En algún momento sentiste que la paciencia no te iba a aguantar?

Migbelis Castellanos: Sí claro, y lo he sentido muchas veces, y creo que pues se sigue sintiendo cada vez que uno está esperando que llegue un proyecto a las manos de uno. A finalizar de año, aunque yo estaba muy contenta con tener la oportunidad de ser la host del ‘Rose Parade’, sé que es muy raro decir que quiero trabajar un 1 de enero, mientras que todo el mundo está celebrando, pero yo le tengo un cariño muy especial porque fue la primera oportunidad que tuve con Univisión, y ahora sentir que es un poco más mío, siendo de presentadora oficial, yo estaba feliz… Pero no te voy a mentir, que aunque estaba muy contenta con ese proyecto sí, en ese instante, en ese diciembre estaba un poco desesperada, sí estaba perdiendo la paciencia…

Hay que rodearse de gente correcta, hay que saber escuchar también, hay que saber elegir a las personas que están alrededor de uno, y saber discernir un poco cuando los consejos vienen desde el amor y no desde otras fuentes negativas, pero bueno después me llegó ‘Enamorándonos’, que me ha mantenido ocupada, que también lo deseaba, y deseaba mucho una rutina, un trabajo de lunes a viernes, ‘Enamorándonos’ me los dio. Mi vida cambió por completo, porque ahora he tenido que acoplarme al show, y sí, uno pierde la paciencia, uno la pierde de vez en cuando, pero hay maneras de salir a flote.

-¿Cuál es el encanto de ‘Enamorándonos’?

Migbelis Castellanos: Saber que las historias que tenemos aquí son 100% real, es saber y darnos el tupé de decir que no son actores, que las personas que van de lunes a viernes es porque están buscando el amor, porque están usando a disposición su tiempo, que vale oro, para estar de lunes a viernes tratando de conseguir una pareja y casarse y hacer una familia. Ese el encanto número uno, qué cien por siento real, que es un reality show que muestra humanos, que mostramos los conflictos, que mostramos a veces lados no tan bonitos que tenemos como seres humanos, y que todo el tiempo hacemos parejas, y vemos como una telenovela que nunca acaba.

-Tu vienes de unas vacaciones muy bonitas en Europa, ¿será que te encontraste el amor por ahí?

Migbelis Castellanos: Yo creo que sí, el público de aquí aclama, aclama respuestas, bueno no sé… Yo espero que sí, vamos a ver qué sucede pero me encantó Italia, yo no sé, yo creo que el mundo quiere que yo me empate con un italiano.

-Tu tienes tu historial italiano, parece que te gusta…

Migbelis Castellanos: ¡Ay sí! yo creo, yo creo que me gusta pero un italiano ahora de verdad…

–Cuéntanos un poquito de tu italiano…

Migbelis Castellanos: No, no vale no se, conocí mucha gente y muchos amigos, estamos ahí en conversaciones, pero me la pasé muy bien. De verdad que irse de viaje con una amiga, por 15 días, recorriendo Grecia, Italia, dime tú cuántas personas no conocimos en el camino, un montón (risas).

-¿Te mudarías a otro país por amor?

Migbelis Castellanos: Ay lo pensé, ya eso es un sí… Ay no, es que a mí me encanta demasiado Miami, yo me quedo en la ciudad donde me ofrezca trabajo la verdad, yo amo Miami por sobre todas las cosas.

-O sea que el italiano se tiene que venir para acáMigbelis Castellanos: Que se venga, se va a tener que venir.

