Becky G usó topcito de los Dodgers y puso el nombre de México por lo alto en el All-Star Game de la MLB

Becky G, al igual que su amiga Karol G, están por todos lados. Pero la presentación de la cantante de origen mexicano y nacida en Los Ángeles puso el nombre de la mujer latina y de todos los hispanos muy en alto en el Dodger Stadium. Con un topcito de los Dodgers, Becky G salió a cantar poniéndole al All-Star Game de la MLB el toque latino, sensual y alegre.

El escenario del MGM Rewards All-Star Saturday Extra Innings se iluminó con la belleza de Becky G. Pero no solo ahí, sino desde que llegó a el Dodger Stadium. La cantante de origen mexicano pero nacida en Inglewood no paraba de sonreír, de brincar de alegría y además de compartir con todos sus fans. Al momento de demostrar su talento, Becky G dio el todo por el todo en la ciudad que la vio nacer: Los Ángeles. Qué mejor orgullo para un hispano que estar presente con su arte en el Juego de las Estrellas de la MLB. Por supuesto, la intérprete de “Sin Pijama” junto a Natti Natasha, salió a cantar con chamarra y topcito de los Dodgers, dejando claro por qué es una de las latinas más bellas de la actualidad. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

Becky G no paró de compartir clips donde estaba pasándoselo grande en el Estadio de los Dodgers. Casi lo mismo que sucedió en Coachella 2022, donde estuvo invitada por su amiga Karol G para cantar el éxito de ambas “MAMIII“. Ahora, Becky pudo cantarla en el All-Star Game de la MLB y hacer que la comunidad hispana se pusiera de pie. La aplaudieron por varios minutos seguidos. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

En esta oportunidad, esto representa un logro mayor para Becky G. En Coachella ella estuvo invitada a ser parte del show de La Bichota. Aquí ella era la estrella principal que se supo ganar este gran reconocimiento y oportunidad. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a su amigo y máximo exponente del género urbano, Bad Bunny. View this post on Instagram A post shared by Revista Ronda (@revista_ronda)

Pero el mismo estuvo muy concentrado en jugar y en estar cerca de las estrellas que admira desde pequeño. Se pudo conocer de primera mano que participar en el All-Star Game de la MLB era todo un sueño de infancia para Bad Bunny. Otro más que se le hizo realidad por su arduo trabajo. Lo cierto que estos latinos son un orgullo para la comunidad hispana. Aquí les dejamos el último material audiovisual de Becky G llamado “Bailé Con Mi Ex“, que cuenta con más de 10 millones de reproducciones en Youtube.

