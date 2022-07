Chiquis Rivera se luce en el gimnasio mientras hace ejercicio al ritmo de Britney Spears

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El ejercicio es algo ya fundamental para Chiquis Rivera, y ella disfruta mucho realizar diversas rutinas cuando se prepara antes de sus conciertos. Ahora complació a sus seguidores en Instagram con varios videos que la muestran en el gimnasio, usando ajustados leggings negros y poniéndose en forma con pesas, todo mientras escucha una canción de Britney Spears.

El show de Chiquis en Texas fue todo un éxito, y ella siempre tiene presentes a sus fans, por lo que ahora, a través de sus redes sociales, los sorprendió anunciándoles que responderá muchas preguntas que le formulen en su podcast “Chiquis and chill”, que ha tenido muy buena aceptación. View this post on Instagram A post shared by My Cultura Podcast Network (@myculturapodcasts)

Una de las publicaciones más populares de Chiquis Rivera en Instagram es la que la muestra llegando -hace unos días- a un club de Miami, usando un ajustado enterizo de color azul lleno de aberturas. El video ha obtenido hasta el momento más de 249,000 likes y fue grabado poco después de que quedara oficialmente divorciada de Lorenzo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

