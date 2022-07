Julián Gil regresa a Puerto Rico para animar los Premios Juventud 2022 de TelevisaUnivision

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor boricua Julián Gil sorprendió a sus fans al decir que regresará este mes a la isla donde se crió por muchos años, Puerto Rico. Pero no de manera indefinida, sino para animar los premios que realiza la cadena TelevisaUnivision, Premios Juventud 2022. Por supuesto, la cantidad de halagos y felicitaciones no han cesado a través de las distintas plataformas digitales.

En una noche bajo las estrellas, el actor y conductor Julián Gil ha sido invitado para darle el toque masculino y galante a la entrega de los Premios Juventud 2022 que se celebrará en San Juan, Capital de Puerto Rico. El evento se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, conocido como popularmente como el “Choliseo”, el próximo 21 de julio y será transmitido a las 7:00PM / 6c a través de la cadena TelevisaUnivision en Estados Unidos, TeleOnce y en México por Las Estrellas. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

Julián Gil, ex de Marjorie de Sousa, no se dejará extrañar por sus fans durante esta noche especial, precedido por la llegada de las estrellas a la alfombra morada de los Premios Juventud 2022, que se llevarán a cabo en su amada isla, “La Perla del Caribe”, Puerto Rico. Aunque el actor nació en Argentina, se crió ahí y muchas veces ha dejado saber que se siente puertorriqueño. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

“Feliz por la invitación que me hace TelevisaUnivision para reconocer y celebrar la cultura latina en Puerto Rico, Mi Isla del Encanto. Los Premios Juventud se han erigido como el gran evento con lo mejor del entretenimiento latino, donde el público elige a sus favoritos. Es el evento más esperado del verano”, aseguró Julián Gil.

Repleta de deslumbrantes actuaciones por grandes artistas latinos, esta edición de los Premios Juventud contará con un sentido homenaje a Jenni Rivera en el décimo aniversario de su fallecimiento por parte de las estrellas del regional mexicana Banda MS y Grupo Firme. Natti Natasha, la potencia mundial de la música latina, presentará en el escenario una vibrante actuación junto a un invitado sorpresa. La noche continuará con más momentos destacados incluyendo el estreno mundial de la canción “La opinión es tuya” de la estrella del reggaetón Farruko y el sensacional DJ Adoni, con la participación de El Alfa y La Perversa. Las estrellas urbanas Feid, Tainy y Lenny Tavárez se unirán al icónico dúo de reggaetón Wisin y Yandel en un imperdible número musical. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Este año, Premios Juventud reconocerá a la fundación “Jenni Rivera Love Foundation” como “Agente de Cambio” por su destacada labor en ayudar a mujeres y niños que han sido víctimas de abuso y violencia doméstica. Jacqie Rivera y Johnny Rivera, hijos de la fallecida cantante que siguen honrando su legado, recibirán el reconocimiento de parte de la fundación. El famoso influencer Juanpa Zurita también recibirá la codiciada distinción por usar su fama en Internet para encabezar campañas humanitarias que ayudan a aliviar la hambruna en Somalia y brindar esfuerzos de recuperación en México después del terremoto. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

La cantautora puertorriqueña Kany García, quien ha estado activamente creando conciencia sobre la salud mental y la violencia y desigualdad de género, también será reconocida como “Agente de Cambio”. Se unen a los también homenajeados Wisin y Yandel, quiénes fueron anunciados previamente. También presentándose este año están: La Adictiva, Alejo, El Alfa, Ángela Aguilar, CNCO, Manny Cruz, Feid, Luis Figueroa, Sergio George, Grupo Firme, Kenia Os, Danna Paola, Yahaira Plasencia, Lenin Ramírez, Mau y Ricky, Robi, Prince Royce, Michael Stuart, y Luis Vázquez. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

