Aleida Núñez, presume vestido negro con un gran escote, que deja poco a la imaginación

La actriz y cantante Aleida Núñez está imparable con el derroche de sensualidad en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto donde aparece con un tremendo escote que deja poco a la imaginación.

Y es que la artista mexicana publicó una fotografía donde luce un atractivo vestido negro que tiene un escote muy pronunciado y cubre lo mínimo de sus senos, levantando suspiros de sus seguidores.

Aleida Núñez de vacaciones en Europa

Aleida Núñez pasa unas vacaciones en Europa y compartió una foto de su visita a un casino en Montecarlo, en el principado de Mónaco.

“Monte-Carlo, Mónaco…🇮🇩 #casino”, posteó la mexicana en su cuenta de Instagram, junto a la foto que está causando revuelo en la red social.

En la imagen se ve a Aleida Núnez sentada, luce un vestido negro, que tiene un escote amplio. La parte central del busto está descubierta y la prenda cubre por los costados la parte elemental de sus senos.

La mexicana muestra una mirada cautivadora, su cabello largo cae por los costados de su cuerpo, haciéndola lucir muy sexy.

La imagen lleva más de 15,000 me gusta y ha conquistado a sus seguidores, quienes no pierden la oportunidad en escribirle piropos y halagos.

Visitó casino en Mónaco

“Eres perfecta, eres la más hermosa, eres mi crush”, destacan algunos de los comentarios.

En otra fotografía aparece Aleida Núñez afuera del casino y luce espectacular su sexy vestido negro.



Aleida Núñez es una de las famosas más activas en Instagram, donde comparte imágenes de su día a día para deleite de sus seguidores.

Luce retaguardia en traje de baño

También compartió una foto presumiendo su retaguardia con un traje de baño mientras disfruta de las playas francesas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

En una de las fotos, la mexicana posa de frente a la cámara donde se muestra el diseño de su traje de baño que deja resalta sus prominentes senos. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

La actriz y cantante ha compartido imágenes de lo bien que la está pasando durante sus vacaciones por Europa.

