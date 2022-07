Chiquis Rivera usó enterizo rasgado por todos lados y su “colita” quedó expuesta en Texas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera anda en uno de los mejores momentos de su carrera. Justo ahora se encuentra en el medio de su Abeja Reina Tour. Su última parada fue Texas, donde la hija de Jenni Rivera llegó con un enterizo rasgado negro. Mismo que tenía tantos agujeros, que muchos dejaron expuestas varias zonas de su cuerpo incluyendo su “colita”.

Pero este rasgado de Chiquis Rivera en este sexy atuendo es a propósito. Anda muy presumida con el cuerpazo que ha sacado en los últimos meses. Ya sabemos que los masajes que se viene realizando anticelulitis han surtido efecto. No solo ya usa bikinis sin miedo al qué dirán sino que además ha dejado claro se preferencia hacia los enterizos y, si los mismos tienen agujeros, pues mucho mejor. En su última presentación en Texas, la hija de Jenni Rivera, usó uno rasgado en casi toda la tela y su colita quedó expuesta a la vista de todos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Por supuesto, los presentes casi pierden la cordura con la explosiva sensualidad de Chiquis Rivera. En las redes sociales ocurrió el mismo efecto. Y es que estos enterizos parecen haberle caído como anillo al dedo a la Abeja Reina porque además de resaltar sus prominencias, las muestra haciendo que sus fans literal boten la baba. View this post on Instagram A post shared by la_chicuela💋♥️💋 Blanca Mtz🇲🇽 (@la_chicuela)

Pero, para tristeza de muchos, Chiquis Rivera tiene más de un año de relación el director y fotógrafo Emilio Sánchez, con el que ha unido esfuerzos en varios proyectos. El mismo, que además es mano derecha y mejor amigo de Becky G, se ha encargado de casi toda la parte de imagen de Chiquis y de algunos de sus videoclips haciendo que todos piensen que esta dupla es de alto calibre. View this post on Instagram A post shared by 🥰♥️ (@_jande___)

Además, hace pocos días se dio a conocer que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez finalmente están divorciados. Esto después de varios “lleva y trae” en los juzgados. Un juez le otorgó a Chiquis el derecho de anulación al ex vocalista de la Banda El Limón por no haber presentado una documentación que le pedían. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Sin embargo, el propio Lorenzo Méndez ha dicho que el pensaba que estaba divorciado de Chiquis Rivera y que no entendía mucho el proceso. Esto lo hizo en el programa de El Gordo y La Flaca. Después volvió a decir sobre el mismo show de Univision, que fue esa vía por la que se enteró que legalmente no estaba casado.

Lo cierto es que cada uno tomó su camino y ese historia llegó a su final. Mientras, ambos siguen enfocados en el regional mexicano. En dar a conocer más de su música. Precisamente Lorenzo Méndez anda trabajando a tope con lo que su próximo material que sacara dentro de poco. Mientras eso llega, les dejamos el videoclip de Chiquis Rivera llamado “El Honor“.

