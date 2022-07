Con sexy coordinado blanco, Anastasiya Kvitko, la Kim Kardashian rusa, resalta sus pronunciadas curvas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La modelo rusa Anastasiya Kvitko sabe disfrutar de los días de verano y lo demuestra luciendo un entallado coordinado blanco, que destaca sus pronunciadas curvas y sus enormes atributos.

Anastasiya Kvitko, es considerada la Kim Kardashian rusa, por sus curvas de infarto, que presume constantemente con sus más de 12.2 millones de seguidores en Instagram.

“Otro hermoso día”, escribió la modelo rusa, junto a dos fotografías que compartió en su red social.

Entallado coordinado en color blanco

En la primera imagen, Anastasiya está de frente luciendo su entallado conjunto blanco, compuesto por una minifalda y un top, tipo corset, que resalta sus voluminosos senos.

La modelo rusa luce también sus torneadas piernas, que seguramente impactan a sus admiradores.

La también influencer de 27 años aparece de espaldas en la segunda imagen, presumiendo su enorme retaguardia,

Tanto la minifalda como el top tienen cintas en la parte trasera para ajustarse al delineado cuerpo de la modelo rusa.

Su outfit lo complementan unas zapatillase de color nude.

“Haces más bonito el día de todos cuando publicas. Excelente imagen. Demasiado chic. Hermoso ángel”, le escribieron algunos de sus seguidores.

Candentes imágenes de la modelo rusa

Y es que Anastasiya Kvitko presume constantemente sus curvas en imágenes y videos, que hace elevar la temperatura en su cuenta de Instagram.

La Kim Kardashian rusa sabe aprovechar su atributos físicos como lo hizo cuando lució un top blanco con detalles cafés y una falda blanca.

“Acantilados y océano qué vista”, escribió la modelo e influencer rusa.

En otra imagen, se ve a Anastasiya Kvitko con una singular lencería de color rojo, que sin duda despertó pasiones entre sus seguidores.

“¿Cuál es tu color favorito?”, preguntó la modelo rusa a sus millones de seguidores en Instagram. View this post on Instagram A post shared by AK (@anastasiya_kvitko)

“Dios mío, muy perfecto, la mejor imagen, wow que hermoso”, le escribieron a la influencer rusa.

La Kim Kardashian rusa suele publicar fotos y videos candentes y subidos de tono para deleitar y recrear la pupila de sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by AK (@anastasiya_kvitko)

También te puede interesar: