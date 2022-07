¿Cuánto costó la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck?, según la Chiquibaby de Telemundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las conductoras más consentidas del show de Telemundo, la Chiquibaby, renovó sus votos en el 2015 con su esposo en una capilla en Las Vegas. Misma que sirvió para realizar la discreta y muy privada boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck. La próxima comadre de Adamari López asegura que la boda costó $75 dólares, pues ella pagó por el mismo servicio.

“Little White Chapel” es la capilla donde la pareja conformada por Bennifer se dio el sí acepto”. Lejos de lujos típicos de La Diva del Bronx, esta ceremonia fue como la de cualquier mortal que se acerca al lugar ubicado en Las Vegas, Nevada: rápida y sencilla. ¿Pero cuánto costó realmente? La conductora de Telemundo, la Chiquibaby tiene la respuesta, pues ella usó la misma capilla para renovar sus fotos hace 7 años atrás. View this post on Instagram A post shared by A Little White Wedding Chapel (@alittlewhiteweddingchapel)

“Felicidades a #JLO y #benaffleck por consumar su amor en Las Vegas, Nevada este fin de semana, su Boda solo costo $75 dlls ! Yo Renové mis votos en el 2015 en el mismo lugar #littlewhitechapel les comparto las FOTOS ! #lasvegas #marryme #boda”, así la Chiquibaby nos dio esta información que publicó en su cuenta de Instagram y que le creemos, pues ya conocemos la veracidad de las informaciones que siempre da. View this post on Instagram A post shared by @zvezdnye_news

Además podemos decir que los años no pasan ni por la Chiquibaby, ni por su esposo. Ciertamente no hay diferencias, ni signos de envejecimiento en ellos con el transcurrir del tiempo. La conductora de televisión se hizo mamá hace casi un año y su vida ha dado un giro radical. Ahora se debate entre el tiempo con su pequeñita, su podcast, el programa de televisión y los continuos proyectos especiales en los que participa.

Ahora la Chiquibaby anda organizando el primer añito de Capri Blue y su bautizo. Ambos los hará el mismo día y su la madrina de su hija será su inseparable amiga Adamari López. Misma que se encuentra en Europa con familiares, amigos y por supuesto, Alaïa. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

En cuanto a Jennifer Lopez y Ben Affleck, la propia cantante compartió una foto sin ropa desde su cama y después de haber pasado su primera noche de bodas como esposa del actor de Hollywood. Su sonrisa lo dice todo. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Por su parte, Ben Affleck compartió un video del baño público de la capilla donde se casaron en Las Vegas dejando claro que el amor puede más que cualquier lujo. Recordemos que la pareja estuvo comprometida del 2022 al 2004. Después de más de 20 años decidieron retomar su romance y el día sábado 16 de julio lo sellaron y JLo lo dejó saber a través de una carta de amor que envió en su newsletter “On The JLo”. View this post on Instagram A post shared by Bennifer 💚💍 (@bennifer_forever_)

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez cambió de nombre tras boda con Ben Affleck. Ahora es Jennifer Lynn Affleck

En pleno escenario Jennifer Lopez baila sensualmente, con el enterizo roto a la altura de su retaguardia

Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían mantener encuentros íntimos al menos cuatro días por semana

Ben Affleck acorrala a Jennifer Lopez contra la pared y la besa en frente de un paparazzi

Jennifer Lopez: ¿cuántas veces se ha comprometido y cuánto dinero tiene en estos anillos?