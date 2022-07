Horóscopo chino de hoy 18 de julio: las predicciones para cada signo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las predicciones del horóscopo chino se calculan a partir del animal regente del día, el elemento dominante (madera, fuego, tierra, metal o agua), su polaridad (yin o yang) y cómo se relaciona con el resto de animales del zodiaco. Todo esto, permite determinar cuáles son las actividades propicias para cada día y cuáles es mejor evitar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Pero, dado que, de acuerdo a la astrología china, al año solo inicia el 4 de febrero, fecha en la cual también comienza el año solar, las personas que nacieron antes de esa fecha son regidas por el signo zodiacal del año anterior, el cual aún se encuentra vigente.

Esta semana inicia con un choque entre el mono de agua, como regente del día y el tigre, encargado de regir el año. Este enfrentamiento puede ocasionar rompimientos, pero si estás pensando en poner fin a algún vínculo, el día es apropiado para esto.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Los regidos por la rata pueden encontrar la ayuda que han estado necesitando. El mono les dará la mano para que la persona indicada llegue a su vida. Por esta razón, asistan a las reuniones y eventos a los cuales los inviten y compartan con todas las personas que allí conozcan.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este día el buey puede tener problemas de comunicación. No dirá lo que realmente piensa o siente o no lo dirá de la mejor manera. Esto podrá herir susceptibilidades y ocasionar discusiones que terminen en rompimientos o problemas mayores.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El choque con el mono no dejará muy bien parado al tigre este día. El inicio de la semana llegará con inconvenientes de última hora y postergaciones que afectan a los regentes del año. Todo se puede resolver fácilmente si actúan con calma y, sobre todo, piensan antes de hablar.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Algunas envidias y comentarios malintencionados perseguirán al conejo hoy. Si bien su primer deseo ante eso será salir a desmentir o enfrentar la situación, el mono les recomienda que no lo hagan, pues esto podría afectarlos más. Sean “sordos” ante sus provocaciones y verán como todo se cae por su propio peso.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Quienes nacieron en los años del dragón podrían experimentar algunas dificultades en su trabajo. Ansiosos, como siempre, por querer quedar bien parados ante sus superiores, los dragones intentarán culpar a otros de sus errores. Si actúan de esta manera su reputación se afectará gravemente, incluso, podrían perder su empleo o clientes importantes.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La serpiente debería aprovechar el inicio de la semana para retomar estudios o capacitarse en algo nuevo. Se está quedando rezagada por no completar o ampliar sus conocimientos y esto le está haciendo perder clientes y oportunidades laborales. No importa la edad que tengan o en qué trabajen, aprendan un idioma, o amplíen sus conocimientos informáticos, no dejen que las oportunidades sigan pasando de largo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La estrella del romance visita otra vez a los regidos por el caballo. Traerá nuevos amores, pero hoy no distinguirá entre los caballos solteros y aquellos que ya se encuentran comprometidos. Para los primeros será una excelente oportunidad para conocer una persona especial o formalizar una relación, pero para los segundos, los riesgos de infidelidad y rompimientos serán muy altos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

No es un buen día para consolidar o materializar proyectos sino para planearlos. Si están pensando en algún nuevo emprendimiento aprovechen el día para analizar posibles caminos a seguir, evaluar presupuestos, buscar contactos, en fin, todo lo que necesiten para llevarlo a cabo, pues muy pronto podrán ponerse manos a la obra y es mejor que tengan todo visualizado.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Pese a que los monos suelen ser organizados, el ajetreo de los últimos días no les ha permitido limpiar su espacio. Aprovechen su propia energía para sacar la basura, organizar su casa y su sitio de trabajo y, por qué no, hacer una limpieza energética. El inicio de dietas también está favorecido hoy.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los amores fugaces estarán a la orden del día de quienes nacieron en los años del gallo. Si bien, desde hace días, han estado saliendo con una persona, la energía no será de estabilidad y pronto la relación llegará a su fin. Pero no se angustien, pues este rompimiento le abrirá paso al verdadero amor.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El día puede ser bastante fructífero para los perros, siempre y cuando no se apeguen a los planes. Temprano en la mañana pueden llegar a pensar que las cosas están saliendo bastante mal, pero, si aceptan que no todo tiene que darse como ellos quieren y fluyen con la situación, al final del día no solo habrán logrado sus objetivos, sino que incluso, habrán hecho mucho más.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Con la energía del día a su favor, los regidos por el cerdo podrán presentar solicitudes relacionadas con su trabajo. Peticiones de aumentos de sueldo y traslados serán resueltas favorablemente, eso sí, deben estar dispuestos a asumir mayores responsabilidades, si no están convencidos de esto mejor no soliciten nada hoy.