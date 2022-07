Lili Estefan muestra sus “boobies” en encaje y posa con tanga en mano a las afueras de Univision

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“La Flaca” de Univision sigue dejando claro que los años no pasan ni un solo poquito por ella. No es una de las mujeres más operadas, tampoco es de las presumidas, pero sí es una de las más sexys. Lili Estefan es el típico ejemplo del vino: se pone mejor con los años. Muestra de esto es una mini sesión de fotos que se hizo la conductora de El Gordo y La Flaca a las afueras del canal, cuando una seguidora le llevó su emprendimiento. Unos bikinis tipo tanga con los que la compañera de Raúl de Molina posó en mano.

Pero además, Lili Estefan acompañó su blusa de encaje negro, por la cual se le podían ver parte de sus “boobies” con una minifalda blanca. Recordemos que uno de los atractivos que más le halagan a la presentadora de Univision son las piernas. El otro es su sonrisa. Misma que mantuvo en cada una de las fotos donde se podía ver con tanga y top en mano ayudando a una fan que es la misma que los diseña. Sin duda, muchas jovencitas de 20 quisieran verse como la estrella de El Gordo y La Flaca. View this post on Instagram A post shared by CR WEAR (@crwear.co)

Lili Estefan tiene 55 años y más de 30 de carrera artística. Comenzó de la mano de Don Francisco, pero se posicionó como una de las presentadoras latina más importante de la televisión hispana juntoa Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca. Programa que tiene 23 años al aire. Ahí posicionó el show como el preferido de farándula y chismes de entretenimiento en la televisión en español.

Junto con Don Francisco, Cristina Saralegui, María Celeste Arrarás, Myrka Dellanos y muchos más, Lili Estefan supone uno de los personajes claves en la historia de la televisión latina en los Estados Unidos. Con los años también ha sido un ejemplo de mujer moderna y una madre ejemplar. Ambos de sus hijos son su pilar y además la hacen sentir orgullosa. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Lorenzo Luaces sigue en su camino como DJ. Cada siguiente oportunidad de demostrar sus cualidades es mejor que la anterior. Además el joven acaba de graduarse en una de las mejores ciudades de California. En cuanto a Lina Luaces. No solo es una modelo profesional abriéndose paso por sí misma en una industria tan competitiva, sino que es inseparable de su madre. Esto ha hecho que sea muy desenvuelta ante las cámaras y los resultados saltan a la vista. View this post on Instagram A post shared by Lina (@linaluaces)

