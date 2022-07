Sin sostén y en leggings de látex, Gaby Spanic presume su escultural figura

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gaby Spanic ya tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos complació con unas fotografías en las que lució espectacular con leggings de látex y un saco rojo que, abierto, dejó ver que no llevaba sostén. Ella acostumbra complementar sus publicaciones con largos mensajes, y ahora escribió: “No tengo ninguna duda que mientras tengamos fe se puede superar cualquier adversidad por mala que parezca”. Esta es una reflexión de mi libro “Enigmas y Reflexiones” y está en el capítulo “Sanación”.

La actriz venezolana luce espectacular a sus 48 años, y ha recibido buenas críticas por su papel de “Elisa Corzo” en la telenovela “Corazón guerrero”. Las grabaciones ya han terminado, y ella publicó fotos con sus compañeros del elenco: “Este fue un proyecto muy hermoso y muy especial para mí, qué alegría dar vida a un personaje tan increíble como Elisa Corzo, sólo puedo agradecer otra vez la oportunidad de trabajar con Salvador Mejía, de reencontrar y de conocer personas maravillosas, un gran elenco, un gran equipo”. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Gaby tiene 33 años de carrera, y a manera de TBT publicó para sus fans un collage muy completo en el que aparece en decenas de telenovelas: “Empecé como extra a los 14 años y desde entonces no he parado de trabajar. Ya tengo más de 5 mil capítulos grabados 😱”. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

