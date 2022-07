Yailin La Más Viral y Anuel AA se meten al baño de su avión privado y lo presumen en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La dominicana Yailin La Más Viral y su esposo Anuel AA siguen dando de qué hablar y ahora no por haber protagonizado un ardiente perreo como es costumbre, pero sí por entrar al baño de su avión privado mientras La Chivirika vestía solo un sostén y se cepillaba los dientes. El ex de Karol G quería mostrar los lujos y el espacio que tiene su avión privado con el que anda de gira por Europa.

Justo a días que Anuel AA lanzara su reciente tema “Malo“, el exponente del género urbano ha querido, como es costumbre, presumir en su cuenta de Instagram los lujos de los cuales disfruta. Entre esos, su colección de joyas, sus autos y también su avión privado. Así que, sin percatarse que Yailin La Más Viral estaba em sostén irrumpió en el baño y entraron juntos para demostrar que caben perfectamente. Su jet es uno de los más costosos del mercado. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Yailin La Más Viral y Anuel AA se han estado presentado por Europa. Primero fue España donde La Chivirika salió a cantar junto al cantante de trap y perrearon cantando su tema “Si Tú Me Busca“. A pesar que en muchos sitios la dominicana ha sido aplaudida, también es cierto que un grupo de asistentes a los conciertos de Anuel han querido molestar a Yailin. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Recientemente cuando Anuel AA pidió que corearan Yailin, se pudo escuchar algunas voces diciendo Karol G. La dominicana se ve un tanto incómoda en la tarima y se retira. El trapero por su parte continuó con el show. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Ahora se ha viralizado un video donde a Yailin La Más Viral se le puso la peluca verde, siendo esta originalmente rubia. Resulta que se metió en unas piscina a nadar con leones marinos. Posteriormente, en un tobogán de agua donde casi pierde la peluca al aventarse por uno de ellos. Su amado Anuel AA se mantuvo a su lado para apoyarla y divertirse. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Por ahora te dejamos el nuevo tema del puertorriqueño Anuel AA con Randy y Zion y se llama “Malo“. Muchos aseguran que es una indirecta para Karol G, después que está popularizara su éxito “MAMIII”. Mismo que cuenta ya con más de 5 millones de reproducciones en Youtube a solo 4 días de su estreno.

