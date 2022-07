Así era la casa que Vanessa Lyon disfrutaba con su bebé antes de separarse de Carlos Calderón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vanessa Lyon, quien en fechas recientes puso punto final a su relación con el presentador Carlos Calderón, es una asidua de las redes sociales, con lo que nos llegó a presumir lo mucho que disfrutaba estar en casa en compañía de León, su pequeño hijo, pero ahora -para su tristeza- debe limitarse a verlo cada 48 horas, lo que la tiene sumamente afectada.

Por medio de diversos videos y fotografías, la modelo nos permitió conocer los lugares más íntimos del hogar que compartió con el titular de ‘Despierta América’ y con su bebé, quien está por cumplir su primer año de vida, desconociéndose, hasta el momento, si se quedará en la Florida o si retomará su vida en California, pero lo que es un hecho es que a esa casa no volverá más.

Cocina

La cocina nos la presumió en una galería de fotos por los cuatro meses de León.

Gracias a esos materiales pudimos percatarnos que su habitación está equipada con alacenas de tono blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que funciona para preparar los alimentos.

Recámara de León

La recámara de León tiene las paredes pintadas de verde y con vinilos de diversos árboles, mientras que sus muebles, incluida su cuna, son de madera y están pintados de tono claro. View this post on Instagram A post shared by VANESSA LYON | Story Teller (@_vanessalyon)

Garaje

El garaje nos lo mostró mientras realizaba una de sus habituales rutinas de ejercicio en compañía de su tierno retoño.

Gracias a ese material pudimos notar que contaba con un gimnasio muy completo en casa, por lo que podía ejercitarse sin necesidad de ir a un gimnasio público, a un club o a algún parque cercano. View this post on Instagram A post shared by VANESSA LYON | Story Teller (@_vanessalyon)

Piscina

El área de piscina era una de las favoritas de Vanessa, al ser ahí donde León tuvo su primer contacto con el agua.

La piscina cuenta con su respectiva área de spa, así como con una palapa, la cual se convertía en su mejor aliada durante la temporada de calor. View this post on Instagram A post shared by VANESSA LYON | Story Teller (@_vanessalyon)

