Chiquis Rivera niega problemas con Univision por Premios Juventud: “Apoyen a mis hermanos”

La cantante Chiquis Rivera hizo un Live en Instagram para aclarar y desmentir que haya sido vetada de Premios Juventud 2022. La cantante de regional mexicano además aseguró que no tiene ningún inconveniente con sus hermanos y mucho menos con Univision. Lamentablemente la Abeja Reina no podrá estar presente en el homenaje que le tiene preparado a su mamá Jenni Rivera por conmemorarse los 10 años de su muerte, pero pidió apoyo a sus hermanos.

“He estado escuchando muchas cosas. Usualmente las ignoro. Usualmente no me interesa mucho aclarar ciertas cosas porque bueno pues. Si no es una cosa es otra.. y pues bueno. Como en esta situación se trata directamente de mis hermanos si quise subirme aquí en Live, para platicar directamente con ustedes. Ya saben que los Premios Juventud van a ser el jueves… Desafortunadamente, no voy a poder estar yo en los Premios Juventud y pues están diciendo ciertas cosas… y para es importante que ustedes sepan que mis hermanos y yo hablamos todos los días, estamos muy bien, estamos yo creo que mejor que nunca… A mí me hubiera encantado poder estar… Pero bueno tengo un compromiso el jueves y también el viernes… Quiero tomar este momento para agradecer a Premios Juventud por hacerle este homenaje a mi mamá… Apoyen a mis hermanos…”, terminó diciendo Chiquis Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Además agradeció a Banda MS y a Grupo Firme, quienes serán las figuras principales. Habló de cua están trabajando su cuatros hermanos para darle el merecido tributo que merece “La Diva de La Banda“, Jenni Rivera. Jenicka Lopez, Johnny Lopez, Mike Marin y Jacqie Rivera estarán ahí representado a su familia y sobre el legado de su madre. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

Chiquis Rivera dejó muy claro el orgullo que siente de ver a sus hermanos tomar las riendas de la verdadera herencia de Jenni: su música y lo que representó como hispana en los Estado Unidos. Recordemos que durante años fueron los hermanos de Jenni, específicamente Juan Rivera y Rosie Rivera los que se encargaban de la empresa de la cantante.

Esto trajo varios años de conflictos entre los hijos de Jenni Rivera y sus hermanos. Finalmente y ante las dudas de los mismos, exigieron una auditoría en la que la única discrepancia al menos que se sepa de manera pública, fue un dinero que supuestamente se le había dado al esposo de Rosie Rivera y que ella misma repuso. También quedaron pendientes los trabajos que hizo Juan Rivera con la música de Jenni y que, como dijo en su última prensa, aún le debían. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

Jacqie Rivera pasó a ser la nueva albacea y, desde ya podemos ver los triunfos cosechados en este sentido. Johnny Lopez, el más chiquito de los 5 hijos de Jenni está trabajando de la mano con ella. Junto a Univision le darán este sentido homenaje a la gran Jenni Rivera. Pero mientras esto sucede nosotros les dejamos el videoclip de Abeja Reina mientras Chiquis sigue de gira y cupliendo compromisos laborales.

