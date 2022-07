Rosalía muestra el calzón en Madrid, pero Georgina Rodríguez es la que llama la atención

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Rosalía sigue por Europa con su “Motomami World Tour“. Ayer le tocó a la capital española, Madrid. Donde la novia de Rauw Alejandro dio un concierto de un gran nivel estético. En una de esas, uno de los ventiladores quedó debajo de la falda de española por lo que el aire se la levantó y mostró el calzón. Aún así, la redes sociales no se alborotaron por esta razón sino por la presencia de la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, y sus hijos en el concierto. Por supuesto, esto fue lo que terminó llamando la atención de todos.

Pero resulta que ellas son amigas desde hace rato y Georgina Rodríguez es una verdadera fan de Rosalía. De hecho cuando la cantante sacó su disco “Motomami“, le envió a la novia de Cristiano Ronaldo el casco. La influencer lo presumió en Instagram en su momento. Así que no era de extrañar que fuese como una fan más en primera fila a ver a su amiga. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

La cantante Rosalía ofreció anoche en Madrid uno de los conciertos más esperados del verano en la capital de España. A tenor del aluvión de videos y comentarios que han publicado ya algunos asistentes al espectáculo en sus redes sociales, la catalana no decepcionó a sus incondicionales y consolidó su estatus de superestrella en su país natal. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Solo unas horas antes de semejante derroche de baile, voz y luces, otra afamada joven causaba un gran revuelo en las inmediaciones del Wizink Center, el pabellón madrileño donde actuó la diva de género urbano. Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo y estrella por derecho propio gracias a su exitoso documental ‘Soy Georgina‘, en Netflix hizo acto de presencia en la zona junto a sus hijos, saludando efusivamente a los fans y dispuesta a sacar el máximo partido a la velada. View this post on Instagram A post shared by CrisginaBrasil (@crisginabrasil)

En un momento en el que Cristiano Ronaldo acapara tantos titulares a cuenta de su futuro deportivo, tras poner de manifiesto su intención de dejar el Manchester United, resulta cuando menos curioso que Mateo, uno de los hijos del astro del balón, luciera en tan mediático evento una camiseta del Real Madrid con su nombre y el número 7 a la espalda, el dorsal que su padre ha convertido en su particular seña de identidad. Parece que el delantero ha inculcado a sus retoños su amor por su antiguo club.

Claro que este gesto también parece indicar que los rumores sobre el posible fichaje de Cristiano por el Atlético de Madrid, vecino y eterno rival de los blancos, no tienen demasiado fundamento, aunque aún es pronto para descartar cualquier hipótesis por sorprendente que sea. Según varios medios deportivos, de momento ningún gran club de Europa ha presentado oferta alguna por el ariete de 37 años, cuyo contrato con el United estará en vigor hasta junio de 2023. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

