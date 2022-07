Andrea Escalona casi dice por error el sexo de su bebé en programa “Hoy”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La conductora del programa “Hoy” Andrea Escalona informó hace poco que se convertiría en madre. La noticia emocionó mucho a su público, por lo que en dicho “show”, la presentadora ha creado una dinámica para que tanto el público como sus colegas descubran el sexo del bebe. Esta es la razón por la que un equivocación en medio de la transmisión en vivo de hoy causó revuelo en el público.

En la última transmisión del programa “Hoy”, Escalona habló sobre un ultrasonido de su bebe que la puso en aprietos cuando Yurem insistió en resaltar ciertas palabras que había usado la presentadora. En la sección en la que los invitados del programa tratan de adivinar el sexo del bebé, Yurem Rojas y Paul Yester tuvieron la oportunidad de participar.

En ese momento, Andrea Escalona dijo que casi supo cuál era el sexo del bebé, pues mencionó que le informaron algo de los genitales del infante. “Fíjense que ayer sentía que por poco me enteraba, pero no me he enterado. Porque algo de los genitales y dije hay no voy a leer de más”, dijo la conductora.

Al escuchar esto, Yurem le resaltó que había dicho algo sobre los genitales, por lo que seguramente podría ser un niño. Al escuchar esto, Andrea Escalona trato de redireccionar la pregunta, recordándole que las niñas también tienen genitales.

“No, si ya sabe de los genitales ya sabemos que es, pero qué es lo que más se ve”, dijo Yurem. Este episodio incómodo de inmediato se hizo viral en redes sociales.

