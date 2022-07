Así es la casa en Miami de Lourdes Stephen, la presentadora que dijo adiós a Univision

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La presentadora dominicana Lourdes Stephen, de 46 años y quien hace unas horas cerró su etapa como talento de ‘Despierta América’ y de Univision, vive desde hace algún tiempo en una muy linda casa de la Florida en compañía de su esposo, Michael A. Puchades, y de su hijo, Michael Víctor.

Por medio de diversos videos y fotografías, la también influencer nos ha llevado a conocer diversos detalles de su acogedor hogar.

Cocina

La cocina está equipada con alacenas de tono blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador y hasta como mesa de juegos.

Antecomedor

Su cocina es tan amplia que tiene espacio para una mesa de antecomedor de tono chocolate con cuatro sillas de color hueso. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Stephen (@lourdesstephen)

Comedor

Su comedor cuenta con una mesa rectangular de color blanco con espacio para dos sillas rojas en la zona de cabecera, mientras que los costados son cubiertos por una banca roja alargada y otra blanca. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Stephen (@lourdesstephen)

Sala

Su sala, localizada a un costado del comedor, está compuesta por un sillón modular y un taburete de tono hueso. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Stephen (@lourdesstephen)

Sala de televisión

La sala de televisión está equipada con unos sofás de color café, con una mesita con una lámpara, con una foto del día de la boda de Lourdes y Michael, así como con una silla, así como con un mueble que combina el color blanco con el chocolate. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Stephen (@lourdesstephen)

Recámara de Michael Jr.

La recámara del miembro más pequeño de la familia está compuesta por una cama que simula ser una especie de cabaña y está decorada con elementos alusivos a sus caricaturas favoritos y a la Navidad, su temporada favorita del año. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Stephen (@lourdesstephen)

Clóset de Lourdes

El clóset de Lourdes, como el de toda celebridad, es muy amplio, siendo sus zapatos los grandes protagonistas de ese espacio de su hogar.

Jardín

Su jardín, que es el espacio estrella de su residencia, nos lo presumió durante la más reciente fiesta de cumpleaños de su hijo, la cual contó con la dinámica de Paw Patrol.

Por lo que pudimos ver en un video, el jardín cuenta con terraza, con áreas verdes, con piscina con su respectiva área de spa, con jacuzzi, con zona de juegos infantiles, entre otras amenidades para disfrute del mimebro más pequeño de su feliz familia.

