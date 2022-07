Becky G luce sus curvas mientras da un paseo en bicicleta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pocas veces Becky G se ha mostrado tan romántica, y ahora compartió con sus seguidores en Instagram un video en el que aparece con su novio durante un día de descanso. Usando jeans holgados y un top corto la cantante paseó en bicicleta, presumiendo su curvilínea figura.

Recientemente Becky sacó su lado sexy al posar usando un atuendo compuesto por botas altas en color dorado, minifalda y top, que encantó a sus fans. En su faceta de empresaria ella no pierde el tiempo, y acaba de lanzar nuevos productos de su línea de maquillaje, entre los que destacan lip gloss y rubor en crema; ella misma modeló en las fotos promocionales. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg) View this post on Instagram A post shared by Treslúce Beauty by Becky G (@treslucebeauty)

Regresando a los escenarios Becky G anunció que se presentará en el festival musical Fiesta Latina 2022, organizado por iHeart Radio y que se llevará a cabo en el FTX Arena de Miami el 15 de octubre. En el evento también actuarán estrellas como Nicky Jam, Enrique Iglesias y Farruko. View this post on Instagram A post shared by iHeartLatino (@iheartlatino)

