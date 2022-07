Britney Spears publica fotos en Instagram que la muestran en topless y en tanga, para después desnudarse

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pocas semanas de haberse casado con Sam Asghari, Britney Spears se ha dedicado a viajar, mostrándose feliz y compartiendo con sus seguidores en Instagram fotografías de todo tipo. Las más recientes son muy sexys, y muestran a la cantante en un hotel de Londres, posando en la cama y usando tan sólo una tanga. Uno de los mensajes que ella escribió fue: “No estoy segura… te o café ☕️🤔 ???? Sostuve mi teléfono con un libro y un control remoto para tomar esto ….🙈🙈”.

Retando a la censura, la princesa del pop se despojó de esa prenda para quedar desnuda y posar de espaldas, cubriendo lo indispensable con un emoji de corazón y otro de una flor. La imagen lleva hasta el momento más de 224,000 likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Hace algunos días Britney sorprendió a todos al compartir un video en el que aparece a punto de lavar su ropa y cantando a capela la canción que la lanzó a la fama, “…Baby one more time”. Y aunque su nueva interpretación cuenta con unos tonos más bajos, fue muy bien recibida por sus fans. Ella escribió: “Esta soy yo ayer lavando la ropa y separando prendas 👚… No he compartido mi voz en mucho tiempo … tal vez demasiado tiempo 🤷🏼‍♀️ … y aquí estoy yo jugando en mi casa 🏡”. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

También te puede interesar:

-La madre de Britney Spears comenta en Instagram una publicación de la cantante, pero ésta la borra al poco tiempo

-Britney Spears ataca a las celebridades de Hollywood: “Preferiría juntarme con indigentes”