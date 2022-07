Danna Paola luce su figura frente al espejo, usando minivestido gris y botas altas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Esta noche Danna Paola será una de las principales estrellas invitadas en la entrega de Premios Juventud, y para ello se ha probado varios sexys atuendos que han encantado a sus fans. Así, la cantante se grabó frente al espejo y lució su figura en un minivestido de color gris, que combinado con botas altas y joyería de plata le dio un look con aire futurista.

Ya desde los ensayos Danna reflejó que le gusta estar a la vanguardia en cuanto a ropa se refiere; usando un conjunto de top y biker shorts estampados ella subió al escenario y posteriormente compartió las fotos en Instagram, complementándolas con un largo mensaje: “Qué poderoso es el acto de tomar un micrófono y conectar en alma, cuerpo y energía… disfrutar cada nota, sentir cada palabra, agradecer y sentirte poderos@ arriba del escenario siendo tú y vivir el momento como si fuera la primera y la última vez”. 🤍 View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola) View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

A Danna Paola le encanta la ropa colorida, y hace unos días obtuvo más de un millón de likes gracias a unas fotos en las que aparece usando jeans holgados y un sostén de color naranja; ella misma escribió el texto “Premios Juventud, nos vemos el 21 de julio Puerto Rico!” View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

