El sufrimiento de la golfista Paige Spiranac, nombrada la mujer más sexy del mundo: “Tengo mucho miedo y no salgo de casa”

Con tan solo 29 años Paige Spiranac era una de las más grandes promesas del golf femenino a nivel mundial, sin embargo esas aspiraciones se fueron diluyendo. Su amor por el golf no se detuvo y se convirtió en una chica muy mediática, tanto que fue declarada la mujer más sexy del mundo por la revista Maxim, reseñó el portal Mundo Deportivo.

Pero no todo ha sido color de rosas para la estadounidense ya que desde entonces se ha venido quejando de situaciones desagradables a las que ha tenido que enfrentar. Recientemente en su podcast “Playing A Round with Paige Renee”, confesó sentir miedo por algunas de las situaciones que vive prácticamente de manera rutinaria.

Los temores de Paige Spiranac

En su podcast, Paige Spiranac hizo referencia a algunas de esas situaciones desagradables que la hacen sentir temor. “Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10 mil dólares y empezó a amenazarme“, contó la joven de 29 años.

“Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó y tenía un número falso, estaba desquiciado”, prosiguió Paige Spiranac en declaraciones en podcast, reseñadas por el diario The Sun.

La situación se hace más compleja para Paige Spiranac

Pero la golfista e influencer continuó revelando más en su testimonio sobre la actual situación que vive. “Llevo un tiempo lidiando con estos problemas de seguridad y en los últimos dos meses la situación ha empeorado cada vez más. Tengo mucho miedo y no salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado”, puntualizó.

“No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice, ‘bueno, eso es parte de tu trabajo’. No, no debería ser de esa forma”, finalizó la estadounidense de 29 años. View this post on Instagram A post shared by Paige Spiranac (@_paige.renee)

Paige Spiranac no compite desde 2016 debido a que decidió dedicarse a tiempo completo a su faceta de influencer, en la cual ha ganado millones de seguidores por su carisma, talento y belleza. Aseguró que hubiera deseado seguir subiendo el nivel de su juego en el golf y haber podido coleccionar mayor número de trofeos. Sin embargo no se arrepiente de su trabajo como influencer en las redes sociales.

