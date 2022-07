Eugenio Derbez exhibe a Alessandra Rosaldo desnuda desde la cama a lo Jennifer Lopez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Eugenio Derbez, con su típico buen sentido del humor, ha exhibido a su esposa Alessandra Rosaldo en Instagram. Mientras, todo el mundo sigue hablando de la famosa boda de Jennifer Lopez y Ben Alffleck en Las Vegas Nevada. A muchos nos ha emocionado la noticia y otros han sabido sacarle su buen provecho y sentido del humor. Como esta parejita de artistas que, muy quitados de la pena se fotografiaron y posaron a lo Bennifer.

Alessandra Rosaldo se puede ver en la fotografía que publicó Eugenio Derbez en Instagram desnuda y cubriéndose con sus sábanas. Tal cual como hizo Jennifer Lopez después de pasar su primera noche de bodas con su nuevo esposo Ben Affleck. El actor mexicano le puso un poco más de humor: “Esa es la sonrisa que provoco todas las mañana… cada que me ve en calzones”, escribió el mexicano en Instagram.

En la foto se ve a Alessandra Rosaldo desnuda cubriéndose con un sábana blanca. También sin maquillaje y con celular en mano, tal cual como hizo la propia Diva Del Bronx al día siguiente de su sorpresiva boda con Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

La hija del actor, Aislinn derbez, no dudó en unirse a la broma también: “Eso es todo Ben… que digo, papá”, escribió en Instagram. Ya sabemos que la actriz es muy apegada a Eugenio Derbez y también a Alessandra Rosaldo, a quien considera una excelente amiga. View this post on Instagram A post shared by 𝔸 𝕀 𝕊 𝕃 𝕀 ℕ ℕ 𝕕 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@aislinnderbez)

Mientras JLO y Ben Affleck siguen disfrutando de las mieles del amor, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo le ponen humor a las redes sociales que tan fuertes andan por estas últimas semanas. View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

