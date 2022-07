Yailin La Más Viral tiene un hermana igual de sexy que ella. Fans llaman suertudo a Anuel AA

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque Yailin La Más Viral es sin duda una de las mujeres más sexys en las redes sociales y en el género urbano también, ha sido imposible pasar por alto la belleza y sensualidad de su hermana. Se llama Kimberly Guillermo y se está comenzando a hacer más conocida desde que La Chivirika comenzó su relación con Anuel AA. Es influencer y también genera contenido muy sexy para distintas plataformas digitales. Los fans de las dominicanas no han parado de llamar suertudo al ex de Karol G en Instagram y demás redes sociales.

En traje de baño, modelando tangas, hilos dentales y en ajustadas lycras, Kimberly Guillermo ha acaparado la atención en las últimas semanas. Resulta que la bella morena es la hermana mayor de Yailin La Más Viral, esposa de Anuel AA. Pero no todo es en el ámbito sexy para este par. Como buenas dominicanas tiene un carácter bien fuerte. Kimberly saltó a la fama después que se viralizó una entrevista en la que dice que por su hermana saca las garras sin dudar.

Al parecer, Yailin La Más Viral tiene una rival llamada La Perversa y esta se habría metido con La Chivirika a lo que su sexy hermana salió a defenderla. Incluso se habla que las mismas tuvieron hasta un altercado físico. Lo cierto es que Kimberly anda causando estragos en las redes sociales y no por los escándalos sino por lo explosiva de sus curvas. View this post on Instagram A post shared by 😋🧚🏻‍♀️MAMI KIM 🔥🇩🇴 (@mamikim_real)

Si creían que la cuñada de Anuel AA estaba libre y dispuesta a alguna oportunidad en el amor, se equivocan. La misma tiene una pareja y lo presume siempre en redes sociales. De la misma manera que presume su figura perfecta. View this post on Instagram A post shared by 😋🧚🏻‍♀️MAMI KIM 🔥🇩🇴 (@mamikim_real)

Cuando La Chivirika y Anuel AA comenzaban su relación, la hermana de Yailin La Más Viral dijo que ella no vivía del dinero del máximo exponente del trap. Aseguró que ella siempre ha trabajado y que, para ese momento, ni siquiera había ido a casa del reggaetonero donde ya vivía con la dominicana. También confirmó que, al igual que Yailin, espera incursionar en la música.

Mientras, nosotros les dejamos un videoclip de los primero éxitos de Yailin La Más Viral llamado “Cuero” que cuenta con 4 millones y medio de reproducciones en Youtube.

