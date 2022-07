Celia Lora posa de perfil para presumir sus exuberantes curvas con bikini de hilos de animal print

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Celia Lora no solo ha dado de qué hablar por su irreverente personalidad que la ha llevado a participar en los reality show en los que se ha coronado como gran favorita, sino que también se ha colocado entre la lista de celebridades expertas en llamar la atención a través de las redes sociales luciendo su exuberante silueta.

Así fue como una vez más utilizó su cuenta de Instagram para modelar un microbikini de hilos de animal print con el que sus exuberantes curvas llamaron la atención de sus 10.3 millones de seguidores que cayeron rendidos ante la belleza de la mexicana.

En esta ocasión, la hija de Chela y Alex Lora aprovechó uno de sus viajes a la Riviera Maya, en Quintana Roo, México, para lucirse ante la cámara como modelo y empresaria gracias a un bañador de dos piezas que forma parte de su línea de bikinis Celi Sheli, con el que una vez más dejó a la vista su despampanante silueta.

Pero su belleza también fue expuesta con otro conjunto de baño de dos piezas en color negro, con el que dejó ver su lado menos atrevido, pero que también expuso un escote de infarto que desató suspiros y provocó una lluvia de mensajes en los que sus fanáticos la calificaron como una auténtica diosa que sabe lucir a la perfección sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Miengtras que, en una toma más se hizo acompañar por la estrella de OnlyFans Karely Ruiz, con quien modeló un delirante bikini rojo que expuso al máximo su silueta desde un río subterráneo de agua turquesa que se convirtió en el marco perfecto para que esta explosiva dupla derrochara sensualidad. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

La reina de las publicaciones para adultos que se robó el corazón de millones hace más de una década con su aparición en la portada de la revista Playboy sigue demostrando que las redes sociales son el mejor medio para exponer su deslumbrante belleza, es por ello que continuamente aparece luciendo atrevidas prendas en las que deja muy poco a la imaginación.

Ejemplo de ello fue la candente postal en la que se lució con un body de encajes y transparencias rosado, con el que mostró de perfil a la cámara un seductor ángulo de su escultural silueta. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

