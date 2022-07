El antes y después de Selena Gomez: esta ha sido la transformación de la ex estrella de Disney

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Selena Gomez es una de las artistas más famosas y queridas por el público dentro de la industria del entretenimiento. Y es que gracias a su incursión en el mundo de la actuación a temprana edad ha hecho que el mundo la vea crecer ante sus ojos.

Es justo este 22 de julio que la intérprete de “Same Old Love” da la bienvenida a su cumpleaños número 30, y lo hace de la mejor manera: protagonizando la exitosa serie ‘Only Murders in the Building’, siendo un ícono en la música y pisando fuerte en la industria de la belleza con su marca de maquillaje, ‘Rare Beauty’.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de Selena Gomez, pues ha tenido que enfrentarse a varios obstáculos, como el diagnóstico de lupus y los ataques mediáticos por sus cambios de peso derivados de dicha enfermedad. Por esta razón, te compartimos un recorrido por la vida de la famosa.

Selena Marie Gomez nació y creció en Grand Prairie, Texas. De hecho, fue gracias a que su madre era una actriz amante del teatro que la pequeña se enamoró de esta profesión. De acuerdo con diversas entrevistas, le encantaba ver a su madre prepararse para sus propias actuaciones y soñaba con ser como ella.

Sería con apenas 7 años de edad que la estrella con ascendencia mexicana obtendría su primera oportunidad en televisión. Se trató del personaje “Gianna” para el show ‘Barney & Friends’, donde conoció a Demi Lovato. View this post on Instagram A post shared by @timecapsulebag

Algunos años más tarde, Selena lograría llamar la atención de Disney, debutando en la serie ‘Hanna Montana’ como actriz invitada para luego aparecer en algunos capítulos de ‘The Suite Life of Zack & Cody’.

No obstante, este sería solo el inicio, pues luego de decenas de castings, logró conseguir el papel protagónico de la exitosa serie de Disney, ‘The Wizards of Waverly Place’. El episodio piloto salió al aire en octubre de 2007.

Cabe recalcar que la joven también optó por forjarse un nombre en la escena musical. En 2009, se volvió la vocalista de la banda ‘Selena Gomez & The Scene’, con el álbum ‘Kiss & Tell’. Algunos de sus más grandes éxitos comprenden “A Year Without Rain”, “Love you like a Love Song” y “Naturally”, por mencionar algunos. View this post on Instagram A post shared by Tanisha (@smgcorazon)

Además de la música y el cine, la famosa debutó como productora de la serie de Netflix “13 Reasons Why” y el documental “Living Undocumented”. A la par, la joven fundó la marca de maquillaje “Rare Beauty” que como una de sus metas fijó el apoyo a fundaciones en pro de la salud mental. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

