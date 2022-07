El ministro que casó a Jennifer López y Ben Affleck revela secretos de la ceremonia en Las Vegas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los detalles sobre la boda sorpresa de Jennifer López y Ben Affleck siguen saliendo a la luz, a pesar de que fue una ceremonia “muy pequeña”, según especificó una fuente de la revista People. Los recién casados contrajeron nupcias en The Little White Wedding Chapel, una icónica capilla de Las Vegas, la noche del sábado 16 de julio de 2022.

Quien se ha tomado el tiempo para dar detalles sobre la ceremonia fue el ministro que casó a ambos artistas, hablando por primera vez en una entrevista con la revista “People”. Ryan Wolfe, pastor principal del Grace Christian Center de Las Vegas, comentó que Jennifer López y Ben Affleck tenían “sus propios votos que querían compartir entre ellos”.

La noche en que ellos se casaron, el ministro estaba trabajando en The Little White Wedding Chapel cuando la famosa pareja apareció para contraer nupcias.

El ministro se encontraba trabajando en The Little White Wedding Chapel la noche que los actores aparecieron en el recinto para casarse. Wolfe ya había hecho cinco bodas en esa jornada y a las 9 de la noche iba a cerrar la capilla junto a la coordinadora de la capilla, Kenosha Portis cuando pareja apareció en una camioneta.

“Estábamos cerrando todo, y salieron y dijimos: ‘Está bien, bueno, supongo que podemos hacer una más'”, relató el ministro, agregando que “así que entraron, y conozco a Jennifer López, por supuesto. Pero no esperas ver a Ben Affleck y Jennifer López cruzar la puerta todos los días […] Se veían muy familiares. No los reconocí (al principio). Creo que fue solo porque no esperaba verlos”.

Comentó que él fue quien les indicó dónde podían cambiarse de ropa para la ocasión. En el ‘newsletter’ del domingo 17 de Jennifer López, la cantante especificó que ella se puso su vestido de novia en una sala de descanso y Ben Affleck en el baño. “Jennifer iba a cambiarse en nuestra sala de descanso, y luego, mientras acompañaba a Ben Affleck al baño público de hombres, dijo: ‘ No, no necesito nada elegante. No soy elegante'”, contó Wolfe en la entrevista.

“Lo acompañé hasta allí, y luego, de repente, me di cuenta. Pensé: ‘¡Ese es Ben Affleck! ¡Ese es Ben Affleck!’ No quieres que se sientan incómodos, así que no quieres ponerte tan nervioso y tan deslumbrado, pero fue difícil no hacerlo”.

Ryan Wolfe incluso comentó cómo fue que ocurrió cuando JLo y Ben Affleck se dieron el ‘si’: ” Fue un momento emotivo que compartieron entre ellos”. El ministro especificó que la cantante y el actor “querían una boda normal”: “Ella caminó por el pasillo con la marcha nupcial y tenía flores y él tenía puesto un ’boutonniere'”.

Cuando terminó la lectura de los votos, el ministro lo bendijo y oró por ellos rápidamente, haciendo una oración de ocho segundos “Intercambiaron anillos”, continuó, “fue una boda hermosa”. View this post on Instagram A post shared by Milhojas Rosas (@milhojasrosas)

Por otro lado, el ministro especificó que solo estuvieron dos hijos de la pareja, que aparentemente fueron la hija de 14 años de Jennifer López, Emme, y uno de los tres hijos de Ben Affleck. Sin embargo, Wolfe no dijo si se trataba de Violet (16 años), Seraphina (13) o Samuel (10).

“Uno de sus hijos estaba allí y uno de los hijos de ella, y eran los testigos […]. Ahora deben tener 18 años para ser testigos legales, pero permití que sus hijos firmaran su documento de recuerdo”, dijo el ministro, sumando que “así que lo firmaron y se los di. Y luego, por supuesto, nuestra coordinadora, Kenosha, tenía que ser su testigo oficial en la licencia oficial”.

“Al final de la ceremonia, estaban emocionados, saltando”, especificó Ryan Wolfe sobre cómo fue la reacción de los niños tras ver casados a sus famosos padres: “Se notaba que (los dos niños) también eran cercanos, tenían una buena relación, realmente se querían. Estaban muy emocionados y se notaba que realmente eran felices”.

Por otro lado, Page Six especificó que Emme y Seraphina fueron quienes acompañaron a sus padre, pues según una fuente “bien ubicada de Hollywood”, Violet tomó la decisión de ir con Ben Affleck: “Violet se quedó en casa porque es extremadamente leal a su madre”.

También te pueden interesar:

–La extraña coincidencia de los matrimonios de Jennifer López y el éxito de Tom Brady en los Super Bowl

–Jennifer Lopez presume su cuerpo en trikini al anunciar nuevos productos de su línea de belleza

–Eugenio Derbez exhibe a Alessandra Rosaldo desnuda desde la cama a lo Jennifer Lopez