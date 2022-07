Premios Juventud 2022: Conoce la lista completa de ganadores de la noche

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La noche de este jueves 21 de julio de 2022 se llevaron a cabo la edición 19 de los Premios Juventud. Por primera vez, se llevaron a cabo en Puerto Rico, específicamente en el Coliseo José Miguel Agrelot, donde se presentaron muchos de los artistas más importantes del momento.

Entre los grandes ganadores de la noche, estuvieron Karol G, quien fue la más premiada de la noche, obteniendo 9 premios de sus 11 nominaciones. Grupo Firme fue la banda más premiada con cuatro premios de sus siete nominaciones. Por otro lado, Ángela Aguilar, Evaluna Montaner, Farruko y Becky G recibieron dos galardones.

A continuación te presentamos los ganadores de las categorías de los Premios Juventud 2022:

La Nueva Generación – Femenina (Nueva artista femenina)

Bad Gyal

Corina Smith

Evaluna Montaner

Ingratax

Kim Loaiza

La Gabi

Las Villa

Lola Indigo

Ptazeta

Tokischa

La Nueva Generación – Masculina (Nuevo artista masculino)

Alejo

Blessd

Boza

Duki

Lit Killah

Luis Vazquez

Ovi

Robi

Ryan Castro

Tiago Pzk

La Nueva Generación Regional Mexicano (Nuevo artista en el género Regional Mexicano)

Dannylux

Gera Mx

Ivan Cornejo

Los Del Limit

Luis R Conriquez

Lupita Infante

Majo Aguilar

Ramón Vega

Santa Fe Klan

Yahritza y su Esencia

Artista Masculino – On The Rise

Eladio Carrión

El Alfa

Feid

Jay Wheeler

Jhayco

Justin Quiles

Lenny Tavárez

Mora

Paulo Londra

Sech

Artista Femenino – On The Rise

Ángela Aguilar

Cazzu

Emilia

Farina

Kali Uchis

María Becerra

Mariah Angeliq

Nathy Peluso

Nicki Nicole

Tini

Mi Artista Favorito de ‘Streaming’

Anitta

Bad Bunny

Camilo

Christian Nodal

Daddy Yankee

Farruko

Grupo Firme

J Balvin

Karol G

Rauw Alejandro

Mejor Canción en Pareja (Cantantes en relación amorosa colaborando juntos)

‘Att: Amor’ – Greeicy & Mike Bahía

‘Dangerous’ – Nicki Nicole, Trueno & Bizarrap

‘Esto Recién Empieza’ – Duki & Emilia

‘Índigo’ – Camilo & Evaluna Montaner

‘Si Tú Me Busca’ – Anuel AA & Yailin La Más Viral

Mejor Canción Regional Mexicana

‘Ahí Donde Me Ven’ – Ángela Aguilar

‘A La Antigüita’ – Calibre 50

‘La Casita’ – Banda MS de Sergio Lizárraga

‘¿Qué Tienen Tus Palabras?’ – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

‘Sin Miedo Al Éxito’ – Banda Los Sebastianes

‘Soy Buen Amigo’ – El Fantasma

‘Soy El Único’ – Yahritza y su Esencia

‘Ya No Somos Ni Seremos’ – Christian Nodal

‘Ya Solo Eres Mi Ex’ – La Adictiva Banda San José de Mesillas

‘Ya Supérame’ (en vivo) – Grupo Firme

Mejor Colaboración Regional Mexicana

‘2 Veces’ – Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho & Christian Nodal

‘Amores Van y Vienen’ – La Nueva Estrategia & La Maquinaria Norteña

‘El Columpio’ – Banda Los Sebastianes & Los Rieleros Del Norte

‘El Triste Alegre’ (en vivo) – Banda Carnaval & Calibre 50

‘En Tu Perra Vida’ – Grupo Firme & Lenin Ramírez

‘La Sinvergüenza’ – Christian Nodal & Banda MS de Sergio Lizárraga

‘Mariachi Tumbado’ – Danny Felix Feat. Mariachi Vargas de Tecalitlán

‘Mariposa Traicionera’ – Maná & Alejandro Fernández

‘Señorita Cantinera’ – Los Rieleros Del Norte Feat. Polo Urias y su Máquina Norteña

‘Te Encontré’ – Ulices Chaidez & Eslabón Armado

Mejor Fusión Regional Mexicana (Género Regional Mexicano mezclado con otro género musical)

‘Cada Quien’ – Grupo Firme & Maluma

‘Como Lo Hice Yo’ – Matisse & Carin León

‘Ella Qué Te Dio’ – Ángela Aguilar & Jesse y Joy

‘Está Dañada’ (Remix) – Ivan Cornejo & Jhayco

‘Fino Licor’ – Gerardo Ortiz Feat. Piso 21

‘Las Locuras Mías’ – Omar Chaparro Feat. Joey Montana

‘Monterrey’ – Guaynaa & Pain Digital

‘Otra Noche’ – Los Ángeles Azules & Nicki Nicole

‘Qué Bueno Es Tenerte’ – Natalia Jiménez & Banda MS de Sergio Lizárraga

‘Te Lloré Un Río’ – Maná & Christian Nodal

La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)

‘Canción Bonita’ – Carlos Vives & Ricky Martin

‘El Incomprendido’ – Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni

‘Emojis De Corazones’ – Wisin, Jhayco & Ozuna Feat. Los Legendarios

‘Fan De Tus Fotos’ – Nicky Jam & Romeo Santos

‘Mojando Asientos’ – Maluma Feat. Feid

‘Pareja Del Año’ – Sebastián Yatra & Myke Towers

‘Se Menea’ – Don Omar & Nio García

‘Una Nota’ – J Balvin & Sech

‘Volví’ – Aventura & Bad Bunny

‘Wow BB’ – Natti Natasha, El alfa & Chimbala

Tropical Hit (Mejor Canción Tropical)

‘Agüita E Coco’ – Kany García

‘Cartas Sobre La Mesa’ – Gilberto Santa Rosa

‘Cumbiana’ – Carlos Vives

‘Hasta El Sol De Hoy’ (Versión Salsa) – Luis Figueroa

‘Lao’ A Lao’ – Prince Royce

‘No Hay’ – El Gran Combo De Puerto Rico

‘Pa’lla Voy’ – Marc Anthony

‘Pa’ Que Me Perdones’ – Héctor Acosta ‘El Torito’

‘Sus Huellas’ – Romeo Santos

‘Tu Fan’ – Luis Vazquez

Tropical Mix (Mejor Colaboración Tropical)

‘Besos En Cualquier Horario’ – Carlos Vives, Mau y Ricky & Lucy Vives

‘Dame Una Noche’ – Manny Cruz, Daniel Santacruz & Nacho

‘Dios Así Lo Quiso’ – Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra 4.40

‘Háblame de Miami’ – Gente de Zona & Maffio

‘La Bendición’ – Farruko & Lenier

‘Lluvia y Samba’ – Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa & Alex Bueno

‘Pa’mi’ – Peter Nieto & Ivy Queen

‘Señor Juez’ – Ozuna & Anthony Santos

‘Te Espero’ – Prince Royce & María Becerra

‘Tú No Bailas Más Que Yo’ – Jerry Rivera Feat. Don Omar

Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo)

‘Don´t Be Shy’ – Tiësto & Karol G

‘Kesi’ (Remix) – Camilo & Shawn Mendes ‘La Fama’ – Rosalía Feat. The Weeknd

‘Mamá Tetema’ – Maluma Feat. Rayvanny

‘Nostálgico’ – Rvssian, Rauw Alejandro & Chris Brown

‘Oh Na Na’ – Camila Cabello, Myke Towers & Tainy

‘Santo’ – Christina Aguilera & Ozuna

‘SG’ – DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion & Lisa of Blackpink

‘Sigue’ – J Balvin & Ed Sheeran

‘Tacones Rojos’ – Sebastián Yatra & John Legend

Track Viral Del Año (Canción con el ascenso más rápido en social media)

‘Envolver’ (Remix) – Anitta & Justin Quiles

‘Índigo’ – Camilo & Evaluna Montaner

‘Mamiii’ – Becky G & Karol G

‘Medallo’ – Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez

‘Pepas’ – Farruko

‘Poblado’ (Remix) – J Balvin, Karol G & Nicky Jam Feat. Crissin, Totoy El Frío & Natan y Shander

‘Qué Más Pues?’ – J Balvin & María Becerra

‘Sobrio’ – Maluma

‘Todo De Ti’ – Rauw Alejandro

‘Yonaguni’ – Bad Bunny

Artista de la Juventud Masculino

Bad Bunny

Camilo

Christian Nodal

El Alfa

Farruko

J Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Sebastián Yatra

Artista de la Juventud Femenino

Ángela Aguilar

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

María Becerra

Natti Natasha

Nicki Nicole

Rosalía

Sofía Reyes

Grupo o Dúo Favorito del Año

Calibre 50

CNCO

Gente de Zona

Grupo Firme

Jesse & Joy

Los Ángeles Azules

Maná

Mau y Ricky

Reik

Wisin y Yandel

Álbum del Año

‘Dharma’ – Sebastián Yatra

‘Jose’ – J Balvin

‘KG0516’ – Karol G

‘La 167’ – Farruko

‘La Última Promesa’ – Justin Quiles

‘Legendaddy’ – Daddy Yankee

‘Mis Manos’ – Camilo

‘Motomami’ – Rosalía

‘Nattividad’ – Natti Natasha

‘Vice Versa’ – Rauw Alejandro

Álbum Regional Mexicano del Año

‘Alma Vacía’ – Ivan Cornejo

‘Del Barrio Hasta Aquí, Vol. 2’ – Fuerza Regida

‘Esta Vida Es Muy Bonita’ – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

‘Inédito’ – Carin León

‘La Ley De La Vida’ – Luis Ángel ‘El Flaco’

‘Mexicana Enamorada’ – Ángela Aguilar

‘Mi Herencia, Mi Sangre’ – Majo Aguilar

‘Mi Vida En Un Cigarro 2’ – Junior H

‘Vamos Bien’ – Calibre 50

‘Ya Solo Eres Mi Ex’ – La Adictiva Banda San José de Mesillas

La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar)

‘A La Antigüita’ – Calibre 50

‘Envolver’ – Anitta

‘In Da Getto’ – J Balvin & Skrillex

‘Lao’ A Lao’ – Prince Royce

‘Pa’lla Voy’ – Marc Anthony

‘Pepas’ – Farruko

‘Provenza’ – Karol G

‘Sus Huellas’ – Romeo Santos

‘Todo De Ti’ – Rauw Alejandro

‘Ya Supérame’ (En vivo) – Grupo Firme

Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas)

‘24/7’ – Sofía Reyes & The Change

‘Báilalo Mujer’ – Flor de Rap & Denise Rosenthal

‘Hasta Los Dientes’ – Camila Cabello & María Becerro

‘La Niña De La Escuela’ – Lola Indigo, Tini & Belinda

‘Linda’ – Tokischa & Rosalía

‘Mamiii’ – Becky G & Karol G

‘Pa Mis Muchachas’ – Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole Feat. Nathy Peluso

‘Piketona’ – Lele Pons & Kim Loaiza

‘Roce’ – Paopao, La Gabi, Villano Antillano, Aria Vega & Cami Da Baby

‘Yummy Yummy Love’ – Momoland & Natti Natasha

Los Mejores ‘Beatmakers’ (Mejor Productor o DJ que crea los mejores tracks en la industria)

Albert Hype

Bizarrap

Caleb Calloway

Edgar Barrera

Los Legendarios

Mr. Naisgai

MVSIS

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Tainy

La Coreo Más Hot (Videos con coreografías auténticas)

‘Chicken Teriyaki’ – Rosalía

‘Disciplina’ – Lali

‘Envolver’ – Anitta

‘Todo De Ti’ – Rauw Alejandro

‘Wow BB’ – Natti Natasha, El Alfa & Chimbala View this post on Instagram A post shared by ⛽️167💽🏁🔜 (@farruko)

Video Con El Mensaje Más Poderoso (Video con el mejor mensaje social)

‘DPM (De P*ta Madre)’ – Kany García

‘Gracias’ – Pedro Capó

‘My Lova’ – Farruko

‘Niño Soñador’ – J Balvin

‘This Is Not America’ – Residente Feat. Ibeyi

Quiero Más (Influencer o artista que más sigo en las redes y siempre quiero más)

Ángela Aguilar

Danna Paola

Domelipa

Eduin Caz

El Alfa

Karol G

Karol Sevilla

Kim Loaiza

Lele Pons

Luisito Comunica

Juntos Encienden Mis Redes (Parejas que más comparten en sus redes)

Anuel AA & Yailin La Más Viral

Becky G & Sebastian Lletget

Emilia & Duki

Gabriel Soto & Irina Baeva

Juanpa Zurita & Macarena Achaga

Mejor Fandom

Ángela Aguilar – Angelitos

Camilo – La Tribu

Carlos Rivera – Riveristas

CNCO – CNCOwners

Jay Wheeler – Rueditas

Tini – Tinistas

Social Dance Challenge (El dance challenge más imitado en las redes)

‘Bombón’ – Daddy Yankee, El Alfa & Lil Jon

‘Don´t Be Shy’ – Tiësto & Karol G

‘Envolver’ – Anitta

‘Fiel’ – Los Legendarios, Wisin & Jhayco

‘Fuera Del Mercado’ – Danny Ocean

‘In Da Getto’ – J Balvin & Skrillex

‘Jordan’ – Ryan Castro

‘Linda’ – Tokischa & Rosalía

‘Mon Amour’ (Remix) – Zzoilo & Aitana

‘Problemón’ – Álvaro Díaz & Rauw Alejandro

El Más Trendy (Marcando las tendencias)

Bad Bunny

Danna Paola

Emilia

Goyo

Grupo Firme

J Balvin

Karol G

Maluma

Rauw Alejandro

Reik

Mi Actor Favorito

Gabriel Soto – Soltero con Hijas

Jesús Zavala – Búnker

José Ron – La Desalmada

Oscar Isaac – Moon Knight

Sebastián Rulli – Vencer el Pasado

Mi Actriz Preferida

Angelique Boyer – Vencer el Pasado

Carolina Miranda – ¿Quién Mató a Sara?

Danna Paola – Elite

Macarena Achaga – Luis Miguel: The Series

Yalitza Aparicio – Hijas de Brujas

Me Enamoran

Angelique Boyer & Sebastián Rulli – Vencer el Pasado

Livia Brito & José Ron – La Desalmada

Maite Perroni & Alejandro Speitzer – Oscuro Deseo

Susana González & David Zepeda – Mi Fortuna es Amarte

Úrsula Corberó & Miguel Herrán – La Casa de Papel

