Aleida Núñez enamora a sus fans mostrando sus despampanantes curvas con un llamativo body rosa

Aleida Núñez se robó el corazón de sus seguidores de redes sociales al promocionar su página de contenido exclusivo luciendo un seductor body que puso en la mira sus curvas de infarto.

Aunque es conocida por su trabajo como actriz de telenovelas, siendo uno de los más recientes el papel de Selena en la telenovela ‘Corazón Guerrero’ que protagoniza Alejandra Espinoza, Aleida Núñez debutó hace unos meses en una plataforma de contenido exclusivo, en la que ha causado revuelo por compartir acaloradas imágenes en las que presume su voluptuosa silueta con sugerentes prendas que dejan muy poco a la imaginación, pero sin mostrar de más.

Y en esta ocasión compartió a través de su perfil oficial de Instagram un breve adelanto de lo que los usuarios que se suscriban a aleidavip.com podrán disfrutar. Se trata de una postal en la que aparece modelando de perfil a la cámara un body rosado que expuso sus estilizadas piernas y torneadas curvas.

Tal como ha sucedido en posteos anteriores, la también cantante elevó la temperatura y provocó halagadores mensajes en los que sus fieles admiradores confirmaron que posee uno de los mejores cuerpos del espectáculo y las comunidades virtuales.

Pero todo parece indicar que el color favorito de la mexicana es el rosado, por lo que días antes también presumió sus exuberante figura con un diminuto bikini de este tono, con el que posó con el mar de Francia a sus espaldas y los últimos rayos del sol cayendo sobre sus descomunales curvas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Y a pesar de que se encuentra disfrutando de unas románticas vacaciones por Francia junto a su misterioso novio de quien no ha revelado más detalles, Aleida Núñez utilizó la misma red social para promocionar su próximo show musical, el cual se realizará el próximo 29 de julio en su natal Lagos de Moreno, Jalisco, en donde seguramente derrochará talento y belleza sobre el escenario.

Y para muestra de lo que le espera a sus fieles admiradores, compartió una sexy postal en la que posó con un body azul que dejó al descubierto una sola pierna. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

