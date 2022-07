Camila Cabello cubre su busto con triangulitos y presume librarse del Covid en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante de origen cubano, Camila Cabello, está dispuesta a gozarse su soltería y sobre todo después de haber superado con éxito el Covid. Así que, muy quitada de la pena, la ex de Shawn Mendes se arregló y su puso un vestido de satén muy delgado sin ropa interior, que arriba tenía unos pequeños triangulitos que apenas cubrían su busto.

“Party Time Bi****”, en español “Tiempo de Fiesta Bic***”, escribió Camila Cabello en Instagram justo cuando la cantante se encuentra celebrando el aniversario de su tema “Don’t Go Yet“. Al mismo tiempo, daba vuelta y vuelta dejando ver su cuerpazo con un vestido de satén sin ropa interior y con triangulitos en las “boobies”. Sin duda un espectáculo de mujer. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

A pesar de ser una de las mujeres curvy más bellas de la industria, muchos han criticado sus curvas y hasta le han dicho que vive pasada de peso. Camila Cabello, como buena latina, siempre ha hecho frente a las críticas y ha dejado claro que le tiene muy sin cuidado lo que digan los demás. Más aún si es de su cuerpo y no de su música. Así que, usa lo que quiere, de la forma que sea y le vale si es aceptado o no. Más ahora que ya se libró del Covid. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Durante la pandemia, su relación con el también cantante y actor Shawn Mendes había avanzado, al punto que él pasó casi todas las cuarentas viviendo con la familia de Camila Cabello. Insólitamente y cuando todo había mejorado un poco con la situación Covid, la pareja anunció su separación dejando sin palabras a todos sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by shawmila | pris! (@shawnieee_boyyy)

Resulta que dijeron que seguirán siendo amigos y que él se concentraría en su carrera. Camila Cabello no se ha referido mucho al tema. A Shawn Mendes lo lograron entrevistar entre pasillo y, cuando le preguntaron por su ex, dijo que le deseada siempre lo mejor sonriendo. Aunque no se supo que ambos estuviesen pasando un mal momento, sus fans sí se sintieron tristes por un tiempo. View this post on Instagram A post shared by shawmila (@_.shawmila._)

A Camila Cabello no se le ha conocido otro galán. Recientemente dijo en una entrevista para la revista Cosmopolitan que no le quita el sueño. Así como tampoco un programa de televisión, pero esto no quiere decir que está cerrada al amor, ni a las nuevas oportunidades. Manifestó que, cuando llegue la persona correcta, se dará. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Mientras sigue deslumbrando con su figura por las playas de Florida en microbikini, saliendo fiesta, gozando con sus amigas Karol G y Becky G, de las que se hizo muy amiga y hasta las visitó en su reciente presentación en Coachella 2002. Sin duda, toda una digna representante de la mujer latina en los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Por lo pronto, nosotros les dejamos el videoclip de “Don’t Go Yet“, en el cual Camila Cabello rinde un homenaje a los géneros latinos y a su cultura de la isla que la vio nacer, Cuba.

Sigue leyendo:

Camila Cabello luce su retaguardia al pasear en microbikini de tiras por playa de Florida

En microtanga de hilos Camila Cabello luce al máximo su retaguardia posando en la playa

Camila Cabello baila sensualmente en el baño, dejando ver su sostén naranja

Camila Cabello mueve su retaguardia vigorosamente al probarse un sexy atuendo rojo