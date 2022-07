Cazzu habla de Anuel AA: “Si hay plata y hay talento, ponéle dos puntos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante argentina Cazzu ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas y no sólo por haber llegado sin Christian Nodal a los Premios Juventud 2022, sino por una entrevista que ofreció a Molusco en la que habla del ex de Karol G y actual esposo de Yailin La Más Viral, Anuel AA y el dinero que ha logrado amasar junto a su talento. También como ambas aristas pueden ayudar de manera más inmediata a un artista.

Si lo vieran fuera de contexto, seguramente dijeran que Cazzu dijo que Anuel AA no tiene talento sino plata. Pero las cosas como son. La cantante argentina dijo al muy conocido puertorriqueño Molusco cómo ve el negocio de la música. Ahí por supuesto tocaron el tema del género urbano, el trap y su competencia y el éxito de los últimos años. “La Jefa del Trap” dio unas declaraciones que han comenzado a generar ciertas polémicas en las redes sobre el puertorriqueño Anuel. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

“Tampoco tengo una estructura de $200 cientos millones de dólares detrás mío poniéndome plata. Vos me das el ejemplo de Anue. Yo no tengo una disquera como de Anuel… Ok, bueno, Anuel tiene plata… El talento está a veces, a veces no está… A ver, si hay plata y no hay talento, funciona… Si hay plata y talento, ponéle dos puntos para Anuel“, dijo Cazzu sobre uno de los máximos exponentes del género urbano.

Sin embargo, la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Molusco TV se dividió en opiniones. Unos aplaudían y apoyaban a Cazzu. Pero ciertamente basados en la interpretación que dieron. Otro tanto, defendió a Anuel AA. Pero la cantante más bien está reconociendo el buen trabajo y plataforma que tiene el ex de La Bichota: “Si la gente los va a ver, con algo están conectando. Yo respeto a la gente…“, concluye Cazzu en este de punto de la entrevista de casi una hora con Molusco. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

La trapera dijo presente el pasado jueves en los Premios Juventud 2022 de la cadena Univision y llegó con un espectacular vestido gótico a la alfombra roja. De inmediato desató rumores de embarazo al hacer un gesto con su mano sobre su vientre. Por cierto llegó, como ya les mencionamos antes, sin Christian Nodal, el ex de Belinda y uno de las máximas figuras juveniles del regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

Pero, apartando los temas del corazón en esa historia. Cazzu tiene un nuevo disco llamado “Nena Trampa“. Con el mismo explicó que quiere mantener su esencia, en específico del lugar de donde es. Que se sienta que es Argentina. Sin embargo, para la cantante de trap, Puerto Rico tiene un lugar muy grande en su corazón y en su carrera. Por eso le compuso un tema de este disco llamado “Isla Velde“.

Julieta Emilia Cazzuchelli, como se llama originalmente Cazzu, comenzó a cantar a los 11 años y de inmediato supo lo que quería hacer. En el 2017 sacó su primer disco y en el 2018 saltó a la fama con la canción “Loca” (Remix) con Bad Bunny. Inicialmente lo grabó sólo con Duki y Khea.

Cazzu admite que le gusta la oscuridad y su estilo gótico lo deja ver. También estudió cine, por lo que la estética en su imagen y en sus videoclips no solo es dirigida por ella, sino que son parte esencial de su arte. Además se plantó con reggaetón en Argentina, país donde por lo general se han inclinado por el rock en español. Sin embargo, la trapera logró demostrar que en ese país aman el género urbano. View this post on Instagram A post shared by cazzuynodal (@cazzuynodal)

Se ha paseado por el rock, la cumbia y los ha involucrado a su música. Además, al igual que Karol G, Becky G, Chiquis Rivera y Anitta, la cantante está llevando un mensaje de empoderamiento femenino. Asegura que no quiere ser un estereotipo a seguir, pero le gustará que la mujer se sienta un superheroína como lo hace ella al componerlas. Un ejemplo de esto es el éxito que grabó con la también argentina María Becerra llamado “Maléfica“. Mismo que cuenta con 23 millones de reproducciones en Youtube y que les dejamos aquí abajo para que lo disfruten.

