Chiquis Rivera se forra en lycras y comienza nuevo deporte junto a su novio Emilio Sánchez

La cantante Chiquis Rivera está dispuesta a dejar sus libritas extras en el olvido. Cada día está más delgada, espectacular y sobre todo muy feliz y enamorada. Parte de sentirse así la ha hecho iniciar un nuevo deporte con su novio de hace más de un año, el director y fotógrafo Emilio Sánchez. Pero ya conocemos a la Abeja Reina y no lo hizo pero nada sencillita. Todo lo contrario, forrada en lycras de arriba a abajo y con casco y todo.

Instagram de @emiliosanchez

Así, Chiquis Rivera acaba de incursionar en el deporte del ciclismo. Por supuesto que no olímpico sino por mera diversión. A su lado, iba su compañero y llave en este momento, Emilio Sánchez. Ya se ha dicho pero no está demás repetirlo: esta dupla se las trae. Todo lo que emprenden tiene éxito y se complementan de manera impresionante tanto en lo personal como en lo profesional.

Instagram de @emiliosanchez

Emilio Sánchez es el artífice de varios videos de Chiquis Rivera y además de muchas sesiones de fotografías. Esto sumado a todo el trabajo que él realiza con otros artistas como lo es la gran Becky G. Quien por cierto triunfó la semana pasada al cantar en el Dodger Stadium para el All-Star Game de la MLB. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

Además, Emilio Sánchez se lleva muy bien con sus hermanos. Tanto, que al principio de la relación fue justamente la hermana menor de Chiquis Rivera y también hija de Jenni Rivera, Jenicka Lopez, quien se dejó ver con el artista audiovisual y lo llamó: “cuñado” en Instagram. De inmediato, se activaron todas las alarmas. Recordemos que la cantante de regional mexicano se había recién separado del ex vocalista de la Banda El Limón, Lorenzo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Mismo que dijo en su momento que Emilio Sánchez era su amigo. Sin embargo, después Chiquis dijo que eran conocidos y que ciertamente su relación comenzó después de la separación con Lorenzo Méndez y de varios meses en crisis con el mismo. Pero todo eso es cosa del pasado. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Chiquis Rivera anda muy feliz y enamorada y hasta le habría dicho a Becky G en su programa de Facebook Watch que, aunque no estaba buscando hijos, tampoco estaba haciendo nada para evitarlo. Así que en cualquier momento la Abeja Reina nos pudiese dar una sorpresa. View this post on Instagram A post shared by 🥰♥️ (@_jande___)

En cuanto a Lorenzo Méndez, el cantante está súper enfocado en su carrera. Anda trabajando en estudio arduamente y ya ha dado varias entrevistas en las que dice haber superado su relación pasada. A diferencia de Chiquis Rivera, Lorenzo prefiere mantenerse soltero conociendo amigas y lo que menos piensa en este momento es en matrimonio.

Chiquis Rivera también dijo en estos días, justo cuando aclaraba que no asistiría a los Premios Juventud 2022 no porque la hubiesen vetado y mucho menos por problemas con sus hermanos. La razón, según explicó a través de un Live de Instagram, era que ya había quedado para grabar una canción nueva y trabajar en estudio. Esta pauta la habría suspendido varias veces precisamente por tener una agenda copada, así que decidió cumplir con su compromiso musical. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Mientras nosotros les dejamos otro tema de Chiquis Rivera que no les habíamos compartido aquí en La Opinión y que se llama “Mi Problema”. Mismo que cuenta más de 3 millones de reproducciones en Youtube.

