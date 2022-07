En minibikini blanco Angelique Boyer expone su cuerpo bronceado, con el agua hasta los muslos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras un largo viaje a España Angelique Boyer se encuentra de regreso en México, y ha complacido a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram con una foto en la que aparece en la Riviera Maya, usando un minibikini blanco con el que lució al máximo su cuerpo bronceado. El mensaje con el que complementó la imagen fue: “¡Beach day😎! La brisa y las olas son mi canción preferida de verano! En el mar el cielo está más cerca 😍”.

La bella actriz (quien hace poco cumplió 34 años) gusta mucho de viajar a la playa, y así se dejó ver descansando en la arena y hasta posando en un campo de girasoles, al mismo tiempo que presumía su escultural figura en un bikini dorado. En el largo texto que escribió tras cumplir años sobresalió lo siguiente: “Gracias a los que me acompañan en esta vida, que están en mi camino y se quedan ✨ a los que vienen y me enseñan, a los que se van y me enseñan también✨❤️ Gratitud por lo aprendido, por lo recibido. Vamos por este nuevo año con todo!”

En 2021 Angelique estelarizó la telenovela “Vencer el pasado”, producción de Rosy Ocampo, quien acaba de estrenar la secuela, “Vencer la ausencia”. En este nuevo melodrama Boyer hará una participación especial, en la que volverá a interpretar su personaje de “Renata Sánchez”. View this post on Instagram A post shared by VencerlaAusencia (@vencerlaausencia.tv)

También te puede interesar:

-Angelique Boyer y el poderoso motivo por el que no quiere tener hijos; al menos por ahora

-Angelique Boyer presume su retaguardia entre las olas, usando una minitanga nude