En video, Carmen Villalobos mueve sensualmente sus caderas usando ajustadísimos leggings negros

Carmen Villalobos hace ejercicio hasta en los fines de semana, y su lugar favorito para ponerse en forma es su propia casa; desde ahí se grabó usando un top azul y ajustadísimos leggings negros mientras movía sus caderas sensualmente. Poco después compartió el video en sus historias de Instagram.

Luego de varios días de celebración por su cumpleaños la bella actriz colombiana ha retomado sus proyectos profesionales, entre los que destaca el modelar diversos atuendos. Uno de sus colores favoritos es el rosa, y posó usando un elegante vestido con cortes en los costados y a la altura de una pierna. El mensaje que escribió junto a la publicación fue: “El color es vida… por eso soy yo quien escojo los colores para pintarla 💞💞💞!”

Carmen ha regresado a su faceta como conductora, ahora en el programa “Top Chef VIP”, que se estrenará el 9 de agosto en Telemundo. Luciendo espectacular en un minivestido estampado ella posó para las fotografías promocionales: “Mi gente bella, como saben empecé este nuevo año de vida trabajando como siempre 💪🏼💫 Nunca me imaginé ser presentadora de #topchefvip 😍 Un proyecto demasiado especial que llegó a mi vida de una manera inesperada pero me que tiene extremadamente feliz y llena de ilusión ❤️”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

