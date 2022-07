Francisca Lachapel y Alex Rodriguez, ex de JLO, se desatan bailando merengue en Nueva York

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La dominicanos Francisca Lachapel, conductora de Despierta América, y Alex Rodriguez, ex de Jennifer Lopez, no dudaron ni un minuto ponerse a bailar al ritmo de la música tradicional de su país: el merengue. Esto en la fiesta dominicana latina en Cooperstown, Nueva York, donde le rindieron un sentido homenaje a David Ortiz por su inclusión al Salón de La Fama del béisbol de esa ciudad.

Mientras Francisca Lachapel se moría de orgullo por Big Papi Ortiz, los dominicanos Sergio Vargas y Fernandito Villalobos tomaban el escenario. A un lado, el ex de JLO, Alex Rod y además ex pelotero también, le “picaban los pies por echar un paso” así que, sin dudarlo tomó a la presentadora del programa de Univision y ambos se desataron bailando merengue y demostrando que son unos dominicanos de pura cepa. View this post on Instagram A post shared by Arte Live con Nicol Medina🎭 (@arteliverd)

Pero además, tanto Francisca Lachapel como Alex Rodriguez también bailaron por separado. La estrella de Despierta América animó con toda su energía el evento desde muy tempranas horas. Hasta cantó con una de las co-presentadoras una canción de Ana Gabriel y Vicky Car. Sin duda, dio el todo por el todo por su gente dominicana. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

El ex de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, hacía lo mismo hasta con el grupo de baile folklórico que se presentó en Cooperstown, Nueva York. Recordemos que al ex deportista le encanta bailar y la fiesta y, si es con su gente de República Dominicana, pues mucho mejor. View this post on Instagram A post shared by Arte Live con Nicol Medina🎭 (@arteliverd)

Recientemente, Alex Rodriguez justo habló del compromiso de su ex Jennifer Lopez con Ben Affleck. Dijo que era una de las mujeres más trabajadoras que había conocido, con muchísimo talento y que le deseaba todo lo mejor porque se lo merece. Activar subtítulos en español.

Cabe destacar que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron hace casi dos semanas en una pequeña capilla de Las Vegas, Nevada. A la ceremonia solo asistieron los hijos de la pareja. Ahora se encuentran con algunos de ellos en París de luna miel. Pero no son lo únicos embelesados en las garras del amor. View this post on Instagram A post shared by benn.ifer💍💚 (@benn.ifer)

Alex Rodríguez anda estrenando novia. Una rubia con la se siente feliz y que es fanática del fitness como él. Sin duda esta ex pareja tomó un rumbo separado que parece haber terminado bien para todos los involucrados. View this post on Instagram A post shared by @artistanotocias

