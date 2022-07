Francisca usa vestidito mínimo y anima homenaje al pelotero David Ortiz en Cooperstown

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si hay dos grandes de los cuales casi todos en República Dominicana se sienten orgullosos, esos son la conductora de Despierta América, Francisca, y el ex pelotero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz. Precisamente, la estrella de Univision estuvo animando el pequeño homenaje y celebración que le hicieran a Big Papi Ortiz por entrar al Salón de La Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York. Por supuesto que mostró su nueva figura con un vestidito mínimo amarillo causando que muchos botaran la baba.

Francisca no pudo contener la emoción y el orgullo por la inclusión de David Ortiz al Salón de La Fama del béisbol en Cooperstown, NY. Además de animar la Fiesta Latina Dominicana, también colaboró con el homenaje que le hicieran en esa ciudad al que asistieron miles de personas. Y por supuesto, le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. No sin antes presumir el modelito del vestidito cortito, sexy y amarillo que usó para el evento. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

“Anoche celebramos a lo grande tu entrada al salón de la fama del baseball @davidortiz

Eres muy querido por todos y nos sentimos muy orgullosos de ti. Tremenda fiesta a ritmo de merengue”, escribió la presentadora de Despierta América al tiempo que abrazaba a David Ortiz y le dejaba saber lo orgullosa que se siente de ser dominicana. Sin duda, Francisca es una mujer que no olvida sus raíces y las resalta todo lo que le pueda de las mismas desde su trinchera. View this post on Instagram A post shared by Jenny Blanco (@jennyblanco)

Además, ya conocemos lo divertida que es la dominicana. Por supuesto que cantó, brincó y hasta coreó una canción como Ana Gabriel con varios de los otros presentadores que animaron el homenaje a David Ortiz. Por supuesto al final de la faena, Francisca dijo que ya no podía más con los pies de tanto haber bailado merengue. Al evento fueron también los músicos Sergio Vargas y Fernandito Villalobos. Así que, la parranda estuvo grande y la conductora de Univision se la gozó hasta el final. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Durante el trayecto de ida y venida, compartió varios clips con sus seguidores sobre cómo hacía en el aeropuerto para poder continuar con su estricto régimen alimenticio. Mismo que ha tenido éxito, pues los resultados saltan a la vista: una Francisca sencillamente espectacular. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Tampoco perdió oportunidad de volver a hacer muestra de su buen humor al bailar casi en pijama desde el aeropuerto y sin prestar atención a los que se encontraban a su alrededor. No hay duda que Francisca es una domincana capaz de alegrarle el día cualquiera. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

